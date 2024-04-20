詹皓晴攜手俄羅斯搭檔 勇闖斯圖加特網賽冠軍戰

中央社／ 台北20日電

台灣網球選手詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在WTA斯圖加特女網賽雙打4強賽，以6比4、6比3擊敗美國的瑪蒂克桑茲與中國的張帥，闖進冠軍戰。

結束金恩盃賽事後，詹皓晴本週與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）再度合拍，參加在德國舉行的世界女子職業網球協會（WTA）500等級斯圖加特（Stuttgart）女網賽。

詹皓晴與庫德梅托娃女雙前2輪以一盤未失之姿，挺進4強，今天碰上美國的瑪蒂克桑茲（BethanieMattek-Sands）與中國的張帥，「台俄聯軍」盤中率先破發得手，一度取得5比3領先，儘管盤末遭遇對手頑強抵抗，而「台俄聯軍」頂住壓力，仍以6比4先搶下首盤。

「台俄聯軍」延續首盤氣勢，次盤第3局先攻破對手發球局取得領先，儘管第8局一度被逼出被破發點，所幸兩人成功化解，隨後再補上致命一擊、再次成功破發，最終以6比3贏得勝利。

「台俄聯軍」搶下冠軍賽門票後，接下來將與挪威的愛克里（Ulrikke Eikeri）與愛沙尼亞的妮爾（IngridNeel）這組「歐洲組合」角逐金盃。

羅斯 詹皓晴

延伸閱讀

布林肯：中國是俄羅斯入侵烏克蘭軍事工業主要供應者

金恩盃／中華隊不敵紐西蘭吞4連敗 將降回亞大區二級

金恩盃／中華隊12日對紐西蘭拚開胡 謝淑薇確定缺陣

金恩盃／台灣隊僅靠梁恩碩拿1點 網球金恩盃不敵印度

相關新聞

柔道／中村太樹再次擋道 楊勇緯遭寢技壓制亞錦賽摘銀

我國「柔道男神」楊勇緯今天在香港舉行的亞錦賽男子60公斤級賽事一路過關斬將，並在金牌戰遭遇近年多次交手的日本名將中村太樹...

體操／李智凱差0.1分無緣奧運門票 林育信怨：被裁判做掉的

台灣「鞍馬王子」李智凱今天在體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽放手一搏，只可惜決賽以15.400分、排在第2，確定無緣提前搶下...

豐田國中足球隊永不放棄 踢下全國冠軍

112學年度中等學校足球聯賽（HFL）11人制國男甲級冠軍總決賽，台東豐田國中以3比0擊敗衞冕軍台中黎明國中。縣長饒慶鈴...

田徑／贈三鐵器材予38所學校 簡祈昌盼激勵選手創佳績

113年全中運今年在台北舉行，中華國專任運動教練協會副理事長簡祈昌特別捐贈一批三鐵器材（鉛球、鐵餅、鏈球），贈予38所來...

全中運／台南小將搶22金開紅盤 舉重何盈禕3破大會紀錄

113年全國中等學校運動會於今天在台北小巨蛋盛大開幕，台南市共派出1078名菁英運動選手參賽，由體育局陳良乾局長代表黃偉...

賴清德下月就職總統 全中運開幕承諾升格體育署、推黃金計畫3.0

全中運睽違12年回到北市，今天開幕典禮在台北小巨蛋登場，副總統賴清德、行政院長陳建仁等人，與上萬名運動選手共襄盛舉。賴5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。