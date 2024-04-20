詹皓晴攜手俄羅斯搭檔 勇闖斯圖加特網賽冠軍戰

台灣網球選手詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在WTA斯圖加特女網賽雙打4強賽，以6比4、6比3擊敗美國的瑪蒂克桑茲與中國的張帥，闖進冠軍戰。

結束金恩盃賽事後，詹皓晴本週與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）再度合拍，參加在德國舉行的世界女子職業網球協會（WTA）500等級斯圖加特（Stuttgart）女網賽。

詹皓晴與庫德梅托娃女雙前2輪以一盤未失之姿，挺進4強，今天碰上美國的瑪蒂克桑茲（BethanieMattek-Sands）與中國的張帥，「台俄聯軍」盤中率先破發得手，一度取得5比3領先，儘管盤末遭遇對手頑強抵抗，而「台俄聯軍」頂住壓力，仍以6比4先搶下首盤。

「台俄聯軍」延續首盤氣勢，次盤第3局先攻破對手發球局取得領先，儘管第8局一度被逼出被破發點，所幸兩人成功化解，隨後再補上致命一擊、再次成功破發，最終以6比3贏得勝利。

「台俄聯軍」搶下冠軍賽門票後，接下來將與挪威的愛克里（Ulrikke Eikeri）與愛沙尼亞的妮爾（IngridNeel）這組「歐洲組合」角逐金盃。