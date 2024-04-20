體操／巴黎奧運機會渺茫 李智凱自認「燃燒殆盡」時候到了

曾在東京奧運替台灣拿下體操男子鞍馬銀牌的李智凱，今年經過4站世界盃暨奧運資格賽後，確定無法提前搶下單項參賽資格，他無奈的表示，自己已經燃燒殆盡了，或許時候已經到了。

李智凱如果昨天在體操世界盃杜哈站摘金，且主要對手哈薩克的庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）排在5名之後，仍可以逆轉積分搶下奧運門票，無奈最後事與願違，僅以第2名作收。

談到這一站的評分，李智凱在接受中央社記者訪問時表示，自從東京奧運之後，包括亞美尼亞、烏茲別克、哈薩克、約旦等國家都「自成聯盟」，偏偏最後1站又是在杜哈，「這樣的給分確實讓人不服氣，很明顯就是要做掉我，難過是一定的，但又能如何。」

李智凱強調，這場比賽能做的都做了，「6.6的難度分是我這個週期的最高分數，而且動作也都做得很流暢，如果今天是我自己失敗也就認了，但偏偏是這樣的結果。」

現年28歲的李智凱，確定無緣靠自己力量參加巴黎奧運的鞍馬項目，儘管還有5月體操亞錦賽可以拚個人全能的資格，但他意有所指的說：「剩下不到3週就要比了，我現在這個年紀又滿身傷，怎麼可能去參加1天就要比完6項的亞錦賽個人全能。」

李智凱無奈地嘆口氣說，「我已經做了所有我該做的事，這20年來我為了體操已經付出全部，至少做到200%，但我從去年7月腳骨折、手腕傷勢到現在都還沒好，我不知道該怎麼讓自己繼續撐下去。」

李智凱強調，其實原本個人的規劃就是到今年為止，「我真的已經燃燒殆盡了，最後結果還是沒能搶下資格，我想應該也就是時候到了，不會再強求什麼了」。