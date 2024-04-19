體操／世界盃多哈站李智凱鞍馬摘銀 與奧運門票擦身

攸關奧運門票的世界盃卡達多哈站今天晚間進行個人決賽，我國「鞍馬王子」李智凱在背負著必須摘金才有機會提前拿到奧運門票的情況下，最終以難度分6.600、執行分8.800，總分15.400拿下銀牌，在積分上未能擠下主要勁敵哈薩克選手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov），無緣在這次世界盃就搶下奧運門票。

在東京奧運摘下男子鞍馬銀牌的我國「鞍馬王子」李智凱，世界盃奧運資格賽頭兩站開羅站與科特布斯站因為失誤未能晉級決賽，在4站擇優3站的奧運積分賽中陷入劣勢，儘管在前一站巴庫站順利摘金，但本周的多哈站不僅自己要摘金，還必須端看主要對手哈薩克選手庫巴諾夫的成績，才能確定是否能以總積分前2名晉級。

而今天李智凱也在鞍馬決賽第3位出賽，並且依照賽前計畫以難度分6.600分套路登場，最終也拿下難度分6.600、執行分8.800，總分15.400的成績一度暫居第1位，至於哈薩克選手庫巴諾夫則是拿下難度分6.400、執行分8.733，總分15.133的成績，儘管成績不如李智凱優秀，但靠著前三站的好表現，在擇優積分上仍是超越李智凱。

至於在前3站比完已經確定取得巴黎奧運門票的約旦好手蘇德（Ahmad Abu Al-Soud），則是以總分15.500分擠下李智凱摘金，也讓李智凱透過世界盃取得奧運門票夢碎，而我國另外一名好手蕭佑然則是以總分13.066名第8名作收。

在無緣透過世界盃奧運資格賽搶下門票後，李智凱自主取得門票的機會僅剩下在亞錦賽奪金爭取奧運個人全能參賽資格，如未能如願，最終只能期待透過外卡方式取得資格。