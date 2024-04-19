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桌球／單打世界盃 鄭怡靜不敵孫穎莎止步8強

中央社／ 台北19日電
我國桌球「一姊」鄭怡靜。 路透
我國桌球「一姊」鄭怡靜。 路透

台灣桌球「女單一姐」鄭怡靜今天在ITTF桌球單打世界盃8強，面對現任球后孫穎莎拚戰55分鐘，仍以5比11、2比11、11比9、7比11、12比10、5比11落敗。

世界排名第11名的鄭怡靜，生涯和孫穎莎交手3次，以1勝2敗居下風，但其中1敗是屬於T2聯賽性質，雙方最近1次交手是在2022年世界桌球職業大聯盟（WTT）冠軍賽，當時在8強以0比3局數敗北。

首局開打，鄭怡靜在4比5落後時被對手連拿5分，很快就敗下陣來；第2局更是不在狀態內，開賽就1比7落後，拱手讓出第2局。

第3局，鄭怡靜回神，儘管一度以5比7落後，但隨即搶下10比8的局末點領先，而對手追回1分後，鄭怡靜教練即時喊暫停，重新調整心情後，鄭怡靜在多拍相持的情況下，主動正手拍變向，拿到關鍵的1分，也如願追回1局。

第4局，鄭怡靜前段和對手互有拉鋸，但在6比4領先時，多次半出台的處理球居於劣勢，被對手倒打1波7比1攻勢結束這1局。

不過鄭怡靜並未氣餒，第5局仍舊緊咬對手，雙方你來我往互不相讓，鄭怡靜在雙方10比10平手時，先靠對手回球出界拿下局末點，接著再靠反手的多拍相持下打出致勝球，將局數追成2比3的落後。

只可惜鄭怡靜沒能延續追分氣勢，第6局開打就陷入0比6絕對劣勢，儘管努力追分，但無奈差距過大，還是讓孫穎莎帶走勝利。

大聯盟 桌球 鄭怡靜

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