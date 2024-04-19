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射擊／第三度備戰奧運信心爆棚 楊昆弼要一圓奪金夢

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
楊昆弼（中）、吳詩儀（右）今天受邀為奧運進場服走秀。記者劉肇育／攝影
楊昆弼（中）、吳詩儀（右）今天受邀為奧運進場服走秀。記者劉肇育／攝影

我國射擊不定向飛靶好手楊昆弼今年將第三度站上奧運舞台，在今天出席台北時裝周AW24展前記者會為今年奧運進場服進行走秀時，楊昆弼也透露，自己從18歲第一次挑戰奧運時緊張到手抖不停，到今年已經對自己更有信心，談到目前的調整狀態時，他也笑稱「沒問題啦！」

楊昆弼今天與拳擊好手吳詩儀受邀為巴黎奧運中華代表團奧運進場服進行走秀，兩人也對於這次進場服的設計給予好評，不過過去兩屆奧運，楊昆弼都因為射擊賽程較早舉行，加上今年巴黎奧運射擊場地距離主場館約3至4小時車程，恐將連續3屆無緣開幕式。

但楊昆弼也強調，既然前往奧運，就會把專注力都放在比賽上，希望能達成過去兩屆沒能達成的奪金目標，「因為我是射擊隊第一個拿到資格的，所以有很充分的時間準備，感覺現在狀況蠻不錯的，相當期待奧運的到來。」

談到第三度挑戰奧運殿堂，楊昆弼表示，第一次參加里約奧運時自己才18歲，不僅比賽時手抖、槍也在抖，就連喝水時手都不自覺得發抖，不過現在已經是老神在在，「今年比起以前我更有自信了，對於比賽掌握度愈來愈高，狀態沒問題啦！現在問我表現怎麼樣，我都說應該問我『哪一盤沒有打到25分？』」

而今年我國射擊代表隊至今已經拿下7席參賽席次，創下近年來新高，也讓楊昆弼直言是一個好的開始，「因為以往都是一、兩個人參賽，今年是射擊的天下了。」

2024巴黎奧運 吳詩儀 楊昆弼

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