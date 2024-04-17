田徑／林昱堂傷癒調整不心急 彭名揚看見自己進步之處

去年先後取得巴黎奧運參賽資格的我國田徑好手林昱堂、彭名揚，今年將攜手首度登上奧運舞台，年初剛從阿基里斯腱撕裂傷適中復癒的男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，儘管今年至今還沒有正式出賽紀錄，但他強調並不會因此心急，接下來他也將透過奧運前的最後5場比賽，找出需要調整的地方。

林昱堂去年一舉改寫我國室內與室外男子跳遠兩項全國紀錄，並且達到巴黎奧運參賽標準，不過在年前他左腳出現阿基里斯腱撕裂的傷勢，放緩了調整步調，今年至今都還沒有正式出賽紀錄。

今天出席巴黎奧運倒數100天宣誓儀式時，林昱堂透露目前傷勢已經痊癒，即將要展開個人賽季，希望透過比賽找到需要調整的地方，「因為已經達標所以不用那麼趕，奧運前預計會再參加5場比賽，包括全大運、台灣國際田徑公開賽兩場國內賽事。目前調整狀況我覺得綽綽有餘，感覺蠻舒服的咧。」

至於男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚，儘管去年亞運前因為確診影響到表現，不過他也直言這次巴黎奧運將會特別注意身體狀況與全面防護，對於過去一段時間的調整，他則說：「現在我的技術和身體素質都在持續進步，肌肉量也增加不少。奧運我的目標是至少要破全國紀錄，因為想要闖進決賽至少要有48秒初的成績，我認為不是沒有機會。」