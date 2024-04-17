快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

田徑／林昱堂傷癒調整不心急 彭名揚看見自己進步之處

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
田徑好手林昱堂（右1）、彭名揚（右2）將攜手站上奧運舞台。記者劉學聖／攝影
田徑好手林昱堂（右1）、彭名揚（右2）將攜手站上奧運舞台。記者劉學聖／攝影

去年先後取得巴黎奧運參賽資格的我國田徑好手林昱堂彭名揚，今年將攜手首度登上奧運舞台，年初剛從阿基里斯腱撕裂傷適中復癒的男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，儘管今年至今還沒有正式出賽紀錄，但他強調並不會因此心急，接下來他也將透過奧運前的最後5場比賽，找出需要調整的地方。

林昱堂去年一舉改寫我國室內與室外男子跳遠兩項全國紀錄，並且達到巴黎奧運參賽標準，不過在年前他左腳出現阿基里斯腱撕裂的傷勢，放緩了調整步調，今年至今都還沒有正式出賽紀錄。

今天出席巴黎奧運倒數100天宣誓儀式時，林昱堂透露目前傷勢已經痊癒，即將要展開個人賽季，希望透過比賽找到需要調整的地方，「因為已經達標所以不用那麼趕，奧運前預計會再參加5場比賽，包括全大運、台灣國際田徑公開賽兩場國內賽事。目前調整狀況我覺得綽綽有餘，感覺蠻舒服的咧。」

至於男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚，儘管去年亞運前因為確診影響到表現，不過他也直言這次巴黎奧運將會特別注意身體狀況與全面防護，對於過去一段時間的調整，他則說：「現在我的技術和身體素質都在持續進步，肌肉量也增加不少。奧運我的目標是至少要破全國紀錄，因為想要闖進決賽至少要有48秒初的成績，我認為不是沒有機會。」

2024巴黎奧運 彭名揚 林昱堂 田徑

延伸閱讀

巴黎奧運倒數100天 各部會當後盾還要讓選手嚐台灣味

巴黎奧運日本隊團服亮相 紅色主調象徵日出

巴黎奧運聖火希臘點燃 逾萬火炬手將接力傳遞

巴黎奧運倒數百日聖火點燃儀式 中華奧會首度受邀觀禮

相關新聞

巴黎奧運倒數100天 各部會當後盾還要讓選手嚐台灣味

巴黎奧運在今天進入倒數100天，國訓中心也在今天舉行宣誓儀式，並由田徑選手彭名揚、林昱堂，拳擊選手吳詩儀、陳念琴代表「拼...

田徑／林昱堂傷癒調整不心急 彭名揚看見自己進步之處

去年先後取得巴黎奧運參賽資格的我國田徑好手林昱堂、彭名揚，今年將攜手首度登上奧運舞台，年初剛從阿基里斯腱撕裂傷適中復癒的...

巴黎奧運日本隊團服亮相 紅色主調象徵日出

距離巴黎夏季奧林匹克運動會7月26日開幕倒數100天，日本代表團團服今天在東京都舉辦的發表會中亮相，夾克以鮮豔的紅色為主...

足球／安聯小小世界盃再破千隊報名 創疫情後新高

全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11周年， 12日於報名截止後，經大會統計，全台共有1107支球...

快來領1500元運動金 蔣萬安U-Sport升級逾百家場館可用

台北市長蔣萬安兌現運動政見，今天再度宣布「U-Sport台北樂運動」升級版計畫開跑，除了進場館運動可累積點數換U幣；23...

F1／官方公布碳排報告 朝2030淨零排放邁進

一級方程式賽車（Formula One，F1）今天公布環境影響報告，與2018年相比，2022年減少13%碳足跡，目標2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。