全大運／聖火引燃 楊勇緯勉勵學弟妹們要在全大運努力爭取佳績

創校63周年的台灣體大擔任今年的全國大專校院運動會的東道主，喊出「經典再現、活力無限」的標語，今天（15日）在台中市著名景點湖心亭引燃本屆全大運的聖火，為今年的全大運揭開序幕。

聖火引燃儀式，以歐風洋式建築的湖心亭為背景，搭配穿著古希臘風格服裝的舞者，引日月湖中日月精華之水。台灣體大校長許光麃與體育署副署長房瑞文手持乘載千年歷史的繩紋陶罐，舀起在地台中湖水，典禮中在身穿象徵希臘傳統服飾的舞者曼妙舞姿襯托下，穿越中西歷史長廊，成功取燃本屆全大運的聖火，揭開113年全國大專院校運動會序幕。

東京奧運男子柔道銀牌選手楊勇緯手持聖火火炬，由台灣體大校長許光麃手中引燃聖火，再交給台灣體大九個科系代表的聖火傳遞手手中，完成神聖莊嚴的引燃典禮。

楊勇緯表示，能夠代表母校擔任全大運聖火引燃的任務，覺得非常光榮，他也勉勵學弟妹們要在全大運努力爭取佳績，畢竟全大運是每位大學生最重要的比賽之一，要把握機會為自己學生生涯留下回憶。

目前正在為巴黎奧運備戰，楊勇緯表示，7月的巴黎應該相當炎熱，跟這幾天台中的氣候相仿，除了精進自己的技術之外，他也要適應氣溫，做好的高溫炎熱的氣候下應戰的準備。

聖火將從明天（16日）展開傳遞，首日將從台中北上前往國立體育大學、中央大學、中原大學三校，17日南下至長榮大學、成功大學兩校，18日則在台中前往靜宜大學、弘光科大、僑光科大、中興大學等四所學校。

房瑞文表示，台灣體大是國內創校歷史最悠久體育專業大學，校史也擁有最多承辦全大運的經驗，今年適逢奧運年，國內也有不少奧運實力等級的選手會在全大運亮相；他深信，台灣體大一定可以承辦一場最高水準的全大運。

許光麃說，接下全大運承辦的任務之後，台體全校師生總動員，結合運動教育學院、競技運動學院、運動產業學院及九個科系的資源，為本屆全大運努力。「希望能在比賽期間，呈現經典與活力的主要承辦精神，為全國的大學運動選手帶來不一樣的參賽體驗。」