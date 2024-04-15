全中運軟網／台南市南寧高中摘取6金 建校60年禮物

113年全中運軟式網球會內賽經過4天激烈角逐，今天（15日）在台北市網球中心產生團體賽優勝名次後落幕，台南市南寧高中與台南市後壁國中分別包辦高中與國中男、女團體賽金牌，南寧高中除了國中部締造國男團體「3連霸」，還創下隊史紀錄摘下6面金牌，後壁國中在國女團體完成「5連霸」。

競爭最激烈的國女團體賽金牌戰，後壁國中靠著唐子喬、方允妤在關鍵第3點耗時超過1小時，最終以5：3險勝雲林縣斗六國中林芯卉、莊宜庭。後壁國中創下自109年開始，連續5年稱霸全中運軟網國女團體賽的紀錄。後壁國中教練方燕玲表示，「壓力真的很大，目前後壁國中有一點斷層，很多都是國一生，所以拿到金牌感覺更高興。」

高女團體決賽，後壁高中2：1勝屏東縣潮州高中，完成2連霸，雲林縣斗六高中獲得銅牌。高男團體決賽，南寧高中2：0勝潮州高中，4年內第3度摘下高男團體賽金牌，新竹縣六家高中獲得銅牌。國男團體決賽，南寧高中國中部2：0，連續第3年在決賽扳倒雲林縣莿桐國中，寫下3連霸，新竹縣成功國中獲得銅牌。

南寧高中之前在全中運軟網最多獲4金，今年除了在最後一天以直落二點贏得高男、國男團體賽冠軍，稍早時，王明芳在高男單、鄭松騏在國男單、王喆與徐啟宬在國男雙、曾品坤與鄭家蓁在高中混雙分別摘下金牌，南寧高中以6金1銀佳績成為本屆全中運軟網賽的最大贏家。

曾在1999年世界軟網錦標賽獲得男雙金牌、1994年廣島亞運得到團體金牌的南寧高中領隊陳信亨表示：「資格賽若不是因雨移到室內，導致蔡宇紘、陳柏言在高男雙打首輪打到搶七飲恨，南寧高中有機會再搶一面獎牌，甚至金牌。」

南寧高中本屆成績大突破，陳信亨把榮耀歸功於施士倫、陳翊佳、陳宗彣3位教練，他說：「教練們每天訓練的非常認真，都把選手當成自己的孩子，無論生活上、品行上都照顧得很好，也會幫忙申請獎助金，陳宗彣今年元旦才從國訓中心前來支援，對成績提升幫助很大。」

巧合的是，南寧高中今年將慶祝建校60年，剛好又在全中運橫掃6金，「或許這就是命中注定。」陳信亨透露，「20年前，南寧高中成為完全中學，分成高中部和國中部，有一年我在新竹全中運後向台南市政府教育局建議在南寧高中成立體育班，並把軟網列入體育班3個項目之一，軟網於是在南寧高中生根。」