足球／列佛庫森摘隊史兩甲子首冠 斷拜仁德甲11連霸

德甲足球聯賽（Bundesliga）列佛庫森（Leverkusen）今天5比0輕取文達不來梅（Werder Bremen）提前封王，摘下隊史120年來首座德甲冠軍，中止拜仁慕尼黑11連霸。

法新社報導，由前西班牙球星阿隆索（XabiAlonso）執教的列佛庫森本季勢如破竹，因績分已與第2名的拜仁徹底拉開加上本季例行賽尚有5場，今天打來毫無「近關情怯」，輕鬆寫意主宰整場比賽。

列佛庫森摘隊史德甲首冠。 路透 下半場替補上陣的費爾茨（Florian Wirtz）從第68到第90分鐘演出帽子戲法，加上鮑尼法斯（VictorBoniface）、薩卡（Granit Xhaka）第25、60分鐘的進球，讓球隊繼續保持43場各項賽事不敗金身；列佛庫森目前德甲戰績25勝4和。

列佛庫森隊史120年來拿過5次德甲亞軍，這回摘下首冠一雪「永不庫森」（Neverkusen）汙名，還想繼續拚一舉抱回歐霸（Europa）、德國盃（GermanCup）兩座冠軍。

列佛庫森摘隊史德甲首冠。 法新社

今天在比賽還剩10分鐘左右時，苦盼冠軍已久的球迷已坐不住擠向場邊，後來甚至在比賽結束哨音還沒響就衝進場內。列佛庫森贏球後本季積分達79分，創下德甲史上打完29戰的最佳成績，領先第2名拜仁16分積分差，在本季還剩5場比賽下提前封王。

阿隆索考量18日還得赴倫敦出戰英超西漢姆聯（West Ham）的歐霸盃比賽，今天對文達不來梅作出大變陣，先發主力費爾茨、弗林朋（JeremieFrimpong）、格里馬爾多（Alex Grimaldo）全都放替補席，格里馬爾多還是本季首次未先發。

賽後阿隆索表示，列佛庫森本季的任務還沒完，尚有另兩個冠軍要拚。

上季中途才接掌列佛庫森兵符的阿隆索，本季是首個完整執教賽季。賽後他告訴媒體，如今天際才是這支保持43場各項賽事不敗球隊的天花板。

42歲的阿隆索接受採訪時被球員意外洗了個「啤酒浴」，但雀躍的同時他也提醒全隊「本季之旅還沒完」。

阿隆索說：「拭目以待我們能走多遠，我覺得大有可為。」

列佛庫森已殺進5月底的德國盃決賽，將與凱撒斯勞滕（Kaiserslautern）爭冠；歐霸盃8強賽與西漢姆聯之戰，第一輪2比0贏球取得優勢。

原本外傳利物浦、拜仁慕尼黑都有意延攬，但阿隆索今年3月底決定再與列佛庫森續約一年。

列佛庫森摘隊史德甲首冠。 路透

今天封王確定中止拜仁的德甲11連霸後，阿隆索說：「換別隊拿冠軍，或許對德甲乃至德國足球會比較健康，非常榮幸是由我們所辦到。」