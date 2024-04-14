全中運／接觸空氣手槍僅1年半 林口高中鄭晏晴初試啼聲斬獲射擊金銀銅各一

初次挑戰全中運，新北市林口高中射擊隊鄭晏晴斬獲一金、一銀跟一銅，頒獎凸台走過一遍。但她實際接觸空氣手槍才1年半，沒有運動底子，又非科班出身，她很感謝就讀林口高中，由於選修課程結緣，才接觸到現在最愛的射擊運動。

「就讀林口高中前就知道學校有射擊隊，跟這些選修的多元課程，就把射擊選修排在第一順位，第一次在學校接觸雷射槍後，表現還不錯，可能有點天賦，體育老師推薦後進入射擊隊。」鄭晏晴表示握槍後，有種說不上來的莫名熟悉感，但她平常不喜愛射手或是殺手類型的動作片，「小時候夜市玩射氣球，大概也是10發中5顆這樣，可能就是所謂槍感吧，當然雷射槍跟夜市射氣球完全不一樣。」

鄭晏晴今年台北全中運高女組10公尺空氣手槍個人摘金，和鄭佩恩、陳昕組隊斬獲團體銀牌，高中組賽程最後一天，搭檔廖澤善混合團隊則射下銅牌。

「過程表現是還可以，結果確實不在意料之內，但希望下次還能夠更好。」目前高二的鄭晏晴，首次參與全中運這種大型賽會，賽前教練與學長姐提醒叮嚀，心理建設，「打個人賽前，教練提醒我的動作，然後去修正，決賽時發揮不錯，但這次預賽跟決賽都是前半段沒有發揮好，後面比較穩定，成績才上來，未來要試著把平常練習發揮到比賽上。」

林口高中射擊隊。 新北市林口高中射擊隊提供

林口高中射擊隊教練郭孟熙指出，「所謂槍感，更像是學習技術的技巧，反應比較快，這是我們這幾年下來，觀察很多國內頂尖好手跟年輕新秀，他們都有這類的共同特質，懂得去找方法，不找藉口，去了解正視自己的問題，因為射擊選手上場後就是靠自己，他們要有這樣的觀念，去解決問題。」

鄭晏晴覺得射擊運動很有趣，畢竟平常接觸不到，跟跑步運動不同，比較特別，「我一開始本來想說，選修當興趣就好，後來發現自己可以往這條路發展看看，所以加入射擊隊。」她認為射擊同樣輔助心態成長，因為射擊練習跟賽事都處於高壓環境下，必須學習承受壓力，看待事物的能力，相較過去國中時的抗壓性明顯提高一點。

鄭晏晴不是林口高中射擊隊，第一次透過選修課程找到的射擊選手，最有名就是空氣步槍亞運金牌林穎欣。林口高中學務主任陳司樺表示，學校的多元選修課程、社團課程跟微課程，這些年培育出不少射擊選手，他們在學校國際級的射擊靶場環境中成長，跟教練團隊努力付出，選手在射擊路上發光發熱。

教練郭孟熙認為將來要持續推廣射擊運動，不只藉由校內選修課程發掘潛力選手，「從鄰近國小開始去推廣，提早讓小孩子們可能是從跑步射擊開始，去玩、去感受樂趣、去接觸這項運動，之後逐步專項訓練，為國內找到更多未來好手。」本屆台北全中運，林口高中射擊隊總共贏得三金、三銀與一銅。