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斯巴達障礙賽高雄站首日 1500小勇士挑戰自我累壞家長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
不少父母都陪伴小孩完成整趟賽事。圖／大會提供
不少父母都陪伴小孩完成整趟賽事。圖／大會提供

今年首場Spartan Race斯巴達障礙賽今天於高雄小港公七公園舉行首日賽程，滿額1500名小勇士展開激烈熱戰，團隊甚至有高雄馬禮遜美國學校組成的Sharks隊有最多報名100名小勇士參賽，部份家長跟著小勇士跑完全程也累到不行，斯巴達大使之一林均澔還特別帶著6、4歲兒子特別打扮成超級瑪麗角色跑完全程，立刻吸引許多小勇士羨慕的目光。

今年高雄站小勇士僅開放1500名額，在比賽前1個多月就已經額滿，賽事總經理陳功儒透露，「由於斯巴達非常有機會進入奧運，從去年起總部即便是小勇士也訂定更嚴格的規範，所以，這次的高雄站小勇士也不惜血本都使用海外的晶片計時，同時關卡的懲罰跳波比跳也都從去年開始更嚴格執行，再加上現場小坪頂山上有樹枝、石頭和坑坑洞洞，對小勇士來說，今年的難度更甚於以往。」

陳功儒強調，更期待是除了賽事之外，也可以帶動親子之間的運動，讓家庭更健康和更安全，同時，堅持更嚴格的規範，剛開始或許有些家長沒辦法理解，但這些都是讓選手可以在更安全環境下，並且讓小朋友知道不只是來玩的，從小就培養小孩子的運動精神。

斯巴達障礙賽今年小勇士賽共進行0.8K、1.6K和3.2K三組，年齡層分成4至6歲、7至9歲和10至14歲三個年齡層，而且在0.8K和1.6K都只能有一名家長陪同，比賽過程都可以看到許多家長頻頻在為小孩鼓勵，邊拍照、邊補水，甚至還有家長驚呼：「比小孩子還累。」

也有不少家長做精心裝扮，去年在大坪頂跟兒子扮演「鬼滅之刃」的斯巴達大使之一林均澔，這次特別帶著兩個小孩打扮成超級瑪麗裝扮參賽，林均澔說：「主要是最近兒子特別對超級瑪麗有特別的興趣，裝扮除了頭套在日本環球影城買之外，兩個兒子的服裝都是在網路上買的。」

另一位來自台北都有在健身房健身習慣、身材都很完美的薛媽媽，帶著5歲小孩參賽，薛爸說：「小孩現在只有稚園中班，我覺得這種比賽對女兒是很ok的，重點就是讓女兒可以出來動一動，把身體搞髒一點，小朋友不能太嬌氣。」

Spartan Race斯巴達障礙賽明天將進行SPRINT5K、SUPER10K，台灣斯巴達第一把交椅、美女警花謝伯韶也將出賽，但她對手實力堅強，包括去年亞錦賽第二名日本女將和曾經拿下世錦賽第三、同時是第一位亞洲人在全球斯巴達進入前十的菲律賓女將都將登場。

家長邊拍照邊鼓勵小朋友。圖／大會提供
家長邊拍照邊鼓勵小朋友。圖／大會提供
代言人林均澔開心帶著兩名兒子完賽。圖／大會提供
代言人林均澔開心帶著兩名兒子完賽。圖／大會提供

世錦賽 勇士

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