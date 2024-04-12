全中運／最好隊友也是最強對手 陳建安、楊子謙金包銀

新北市林口高中陳建安跟楊子謙，因射擊運動結識，彼此良性競爭，相互激勵，今年台北全中運高男組10公尺空氣步槍賽事，兩人不只金包銀，陳建安資格賽以總分625.6分破大會紀錄（原紀錄為楊子謙去年的621.7分），團體陳建安、楊子謙搭檔陳庭瑞總分來到1854.8分也超越原本林口高中射擊隊保持的1846.2分大會紀錄摘金。

「其實我高中三年沒打贏過他（楊子謙）幾次，大比賽可能才這麼一次，在學校，我們就是互相去提升。」陳建安坦言楊子謙高中已連兩屆贏得全中運高男組空氣步槍個人金牌，今年力爭三連霸，確實有一定壓力。

這天決賽，雙方拚到最後一發前，陳建安仍落後楊子謙0.2分，陳建安認為比賽還沒結束，這個差距不見得會輸，結果他打出10.5分，楊子謙則為8.8分，順勢逆轉，陳建安就以247.1分比245.6分險勝奪金。

楊子謙賽後表示最後一發雜念太多，「陳建安他後面階段衝上來，我是屬於那種前面穩穩，後面慢慢下滑，而且相較下，他確實比較冷靜，反觀我比較容易受到影響，最後一發就不小心掉了。」他原本寄望高中最後一場全中運，劃下完美句點，結果並不如意，但他很快釋懷，期待與陳建安畢業後就讀國立體大，繼續學習、繼續努力，一同在射擊路上成長茁壯。

「以前國中是我把他（陳建安）當偶像、當目標，雖然高中是我成績好些，但我一直向他看齊，因為我有讀寫障礙，平常都是我跟著他，很感謝他一直照顧我。」楊子謙很感激陳建安，這些年來從這位好友身上學到很多。

陳建安同樣認為兩人練習時常常討論射擊技巧，無私分享，希望一起進步，「過去一年主要是看待比賽的心態轉變，從原本追求分數或排名，現在更注重本身動作，去享受當下的比賽。像這次全中運心態調整很重要，如果把好狀態從預賽延伸到決賽，可是預賽破大會，不能讓自己處於太亢奮情況，要趕快去壓下來，去準備決賽，都是學習。」他期許將來與好友持續突破，聯手踏上國際賽場，有朝一日前進運動員最高殿堂。

林口高中射擊隊教練郭孟熙指出陳建安與楊子謙，這些年來互為依託、互相刺激、互相砥礪，兩人保持這種競爭趨勢，未來可望持續進步，「國中時是建安比子謙好，高中則是子謙，建安這兩年多來不斷努力，終於在最後一場全中運，突破自己，也破大會成績，這都是他辛苦付出的結果。背後主要很感謝學校林口高中支持，一直以來提供最好的裝備器材與環境給選手，幫助他們變得更好。」郭孟熙認為兩位都屬於國內男子空氣步槍新生代，盼望愛徒將來順利進入國家隊，挑戰國際舞台，更上層樓。