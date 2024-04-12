籃球／旺寶職業3x3球隊素人海選 鄭志龍精挑選拔小組

由「籃球博士」鄭志龍發起，目標鎖定2028洛杉磯奧運參賽門票的3x3籃球職業隊，即將在五月第一個周末踏出第一步，「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」將分別於5月4日在台北、5月5日在高雄，舉辦兩場素人球員選拔賽，除了參賽球隊能爭取優渥獎金，主辦單位還將選出培訓球員，未來有機會成為3x3籃球職業選手，代表台灣參加國際賽事。

為了將台灣3x3籃球推向國際化，旺寶整合行銷全力支持，董事長吳同喬與副董事長鄭志龍用心，舉辦素人海選希望能號召國內17歲到23歲的3x3好手參加，鄭志龍更登高一呼，請來重量級選拔小組成員，分別是鄭志龍、周俊三、楊哲宜、劉孟竹與謝玉娟，不只是專業的籃球教練，與3x3籃球的淵源也相當深厚。

鄭志龍強調，要選出不只是最好，還要是最合適3x3籃球的球員，「選拔小組的成員，不只是擔任球隊教練的經驗豐富，且都與3x3籃球有關聯，例如楊哲宜是中華籃協3x3籃球選訓小組的成員，劉孟竹與謝玉娟則是在基層推動3x3籃球發展不遺餘力的教練。」

賽事規劃兩個場次各有12隊報名參賽，分四組進行循環賽，第一名進入四強賽，年齡限制在17歲到23歲間，且112學年未註冊UBA大專籃球聯賽公開一級聯賽的男子球員參賽，各區冠軍可獲得2萬元獎金，到殿軍皆有對應獎金，除了高額獎金，鄭志龍率領的選拔小組，還將挑選出合計8名球員參加培訓營，培訓營後至少挑選1至2位最有價值球員，可獲得旺寶整合行銷股份有限公司代表隊球員合約一年。

鄭志龍強調，高手在民間，舉辦素人球員海選的最主要目的，就是希望挖掘出台灣在每一個3x3球場的最佳球員，讓他們的夢想除了稱霸街頭籃球場，更能有機會代表台灣出國征戰，展現台灣三對三籃球的實力與活力。

本賽事能順利舉辦，感謝贊助商大力協助，分別是AREA 02、Volvo凱銳汽車、 胡同燒肉、金色三麥、旺寶集團、金車大塚寶礦力水得、高雄HO2水京棧國際酒店、同喬醫院等贊助商的熱情支持，是台灣3x3籃球前進洛杉磯奧運的最大動力。