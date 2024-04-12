快訊

中職／竟遭桃猿新增霸王條款禁止開球 台南Josh火大：有夠差

新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

籃球／旺寶職業3x3球隊素人海選 鄭志龍精挑選拔小組

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」將分別於5月4日在台北、5月5日在高雄。圖／旺寶整合行銷提供
「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」將分別於5月4日在台北、5月5日在高雄。圖／旺寶整合行銷提供

由「籃球博士」鄭志龍發起，目標鎖定2028洛杉磯奧運參賽門票的3x3籃球職業隊，即將在五月第一個周末踏出第一步，「旺寶整合行銷職業3x3球隊素人球星海選」將分別於5月4日在台北、5月5日在高雄，舉辦兩場素人球員選拔賽，除了參賽球隊能爭取優渥獎金，主辦單位還將選出培訓球員，未來有機會成為3x3籃球職業選手，代表台灣參加國際賽事。

為了將台灣3x3籃球推向國際化，旺寶整合行銷全力支持，董事長吳同喬與副董事長鄭志龍用心，舉辦素人海選希望能號召國內17歲到23歲的3x3好手參加，鄭志龍更登高一呼，請來重量級選拔小組成員，分別是鄭志龍、周俊三、楊哲宜、劉孟竹與謝玉娟，不只是專業的籃球教練，與3x3籃球的淵源也相當深厚。

鄭志龍強調，要選出不只是最好，還要是最合適3x3籃球的球員，「選拔小組的成員，不只是擔任球隊教練的經驗豐富，且都與3x3籃球有關聯，例如楊哲宜是中華籃協3x3籃球選訓小組的成員，劉孟竹與謝玉娟則是在基層推動3x3籃球發展不遺餘力的教練。」

賽事規劃兩個場次各有12隊報名參賽，分四組進行循環賽，第一名進入四強賽，年齡限制在17歲到23歲間，且112學年未註冊UBA大專籃球聯賽公開一級聯賽的男子球員參賽，各區冠軍可獲得2萬元獎金，到殿軍皆有對應獎金，除了高額獎金，鄭志龍率領的選拔小組，還將挑選出合計8名球員參加培訓營，培訓營後至少挑選1至2位最有價值球員，可獲得旺寶整合行銷股份有限公司代表隊球員合約一年。

鄭志龍強調，高手在民間，舉辦素人球員海選的最主要目的，就是希望挖掘出台灣在每一個3x3球場的最佳球員，讓他們的夢想除了稱霸街頭籃球場，更能有機會代表台灣出國征戰，展現台灣三對三籃球的實力與活力。

本賽事能順利舉辦，感謝贊助商大力協助，分別是AREA 02、Volvo凱銳汽車、 胡同燒肉、金色三麥、旺寶集團、金車大塚寶礦力水得、高雄HO2水京棧國際酒店、同喬醫院等贊助商的熱情支持，是台灣3x3籃球前進洛杉磯奧運的最大動力。

楊哲宜 籃球 鄭志龍

延伸閱讀

T1聯盟／燈光、地板軟度待適應 籃球攻大巨蛋球員滿意

永不放棄！台東縣賓茂國小女籃9球員拿下校史首座全國冠軍

中信「愛傳球」專案 躍上國際

籃球／棒球隊出身卻當籃球教練 杜志強率台東賓小女籃摘冠

相關新聞

金恩盃／中華隊不敵紐西蘭吞4連敗 將降回亞大區二級

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，中華隊在今天與紐西蘭隊進行保級關鍵戰，儘管首點葛藍喬安娜就擊敗世界排名962...

體操／李智凱出征最終資格賽拚奧運門票 林育信教練有信心

台灣體操代表隊今天將啟程前往卡達參加體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽，包括「鞍馬王子」李智凱、曾為聖、蕭佑然、丁華恬都將全力...

籃球／旺寶職業3x3球隊素人海選 鄭志龍精挑選拔小組

由「籃球博士」鄭志龍發起，目標鎖定2028洛杉磯奧運參賽門票的3x3籃球職業隊，即將在五月第一個周末踏出第一步，「旺寶整...

全中運／射擊首日 高男團10公尺空氣手槍、步槍破紀錄

113年全國中等學校運動會今天起於桃園市龜山公西靶場進行射擊比賽，上午高中組男子10公尺空氣手槍項目，由台北市東山高中趙...

羽球亞錦賽／李哲輝楊博軒逆轉晉4強 麟洋配8強止步

在寧波舉行的羽球亞錦賽今天進行8強賽程，我國男雙組合李哲輝／楊博軒遭遇日本保木卓朗／小林優吾，最終以14：21、21：1...

全中運／與黃沁巨人對決 吳秉倫國男78公斤以上級稱王

113年全國中等學校運動會跆拳道今天於台北市立大學天母校區體育館繼續進行國男組、國女組對打，共產生6面金牌，最受矚目的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。