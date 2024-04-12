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全中運／射擊首日 高男團10公尺空氣手槍、步槍破紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園市平鎮高中許明睿雖雙耳聽障，仍希望登上奧運殿堂。圖／台北市政府教育局提供
桃園市平鎮高中許明睿雖雙耳聽障，仍希望登上奧運殿堂。圖／台北市政府教育局提供

113年全國中等學校運動會今天起於桃園市龜山公西靶場進行射擊比賽，上午高中組男子10公尺空氣手槍項目，由台北市東山高中趙岑曄逆轉奪得金牌，這也是他繼110年後再度於全中運奪金，下午輪到高中組男子10公尺空氣步槍項目登場，最後新北市林口高中「麻吉隊友」陳建安、楊子謙分別獲得金、銀。

高中組男子10公尺空氣手槍一早資格賽競爭激烈，每位選手射完60發後，取最佳前8名晉級，決賽一開始，F靶位桃園市平鎮高中許明睿暫居領先，隨後C靶位台北市東山高中趙岑曄後來居上，經過激烈拉鋸戰後，趙岑曄射出235.7分，以4.1分領先拿下金牌。

家住基隆，高三的趙岑曄每天搭校車往返基隆、台北之間上學，去年拿下第5名，今天則是繼國三後再度摘金，他開心地說：「關鍵時刻越緊張越興奮。」

台北市東山高中趙岑曄克服緊張與壓力射下金牌。圖／台北市政府教育局提供
台北市東山高中趙岑曄克服緊張與壓力射下金牌。圖／台北市政府教育局提供

趙岑曄透露自己上個月才因為自發性氣胸復發開刀，有一段時間無法練習，現在舉槍時還有點疼痛，面臨大賽壓力，為了避免胸口又刺痛，他習慣賽前找個地方坐下來深呼吸，讓心情平靜以進入比賽狀態，在正式比賽時才能夠專注。

由於高中並非體育班學生，練習時間相對於國中時期較少，不過在父母支持與教練專業指導下，趙岑曄每周仍維持練射3、4次，每次約4小時的份量，「但我未來並沒選擇走選手路線，想上一般大學。」已申請台大國際體育運動事務學士學位學程的他，認為競技之路不好走，希望上大學能結合興趣，找到自己以後的方向。

高中組男子10公尺空氣手槍團體賽方面，桃園市平鎮高中的許明睿、葉廷緯與余仕騫3人聯手刷新大會紀錄，以1683分奪得團體金牌；曾代表我國參加2022年巴西聽障奧運摘銅的許明睿，兒時就被診斷為雙耳重度聽障，媽媽為此特地辭去工作照顧他，國小五年級因緣際會接觸射擊，許明睿在生涯第一場國際大賽巴西聽奧就贏得銅牌，除期許能再站上2025聽奧賽舞台外，他目標瞄準奧運。

另外，高中組男子10公尺空氣步槍團體賽方面，新北市林口高中陳建安、陳庭瑞與楊子謙合力以1854.8分，也破大會紀錄，摘下金牌；桃園市南崁高中吳學仲、黃士祐與郭穎衡射下1842.7分，獲得銀牌；新北市光復高中鄭翔之、李英銓與張庭瑋則以1814.2分鍍銅。

平鎮高中 聽奧 陳建安

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