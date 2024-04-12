羽球亞錦賽／李哲輝楊博軒逆轉晉4強 麟洋配8強止步

在寧波舉行的羽球亞錦賽今天進行8強賽程，我國男雙組合李哲輝／楊博軒遭遇日本保木卓朗／小林優吾，最終以14：21、21：18、21：17逆轉勝出，搶下4強賽門票。

攸關奧運積分的羽球亞錦賽，今天登場的8強賽我國在男雙共有2組人馬登場，其中包括「麟洋配」王齊麟／李洋遭遇馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），最終在苦戰3局後以21：19、19：21、19：21遭到逆轉吞敗，無緣4強。

至於另外一組男雙組合李哲輝／楊博軒同樣遭遇苦戰，面對世界排名第6名的日本保木卓朗／小林優吾，兩組人馬在首局前段一路拉鋸，不過在比賽進行到13：14時，日本組合突然發力拉出一波8：0的關門攻勢，以21：14先下一城。

第二局日本組合一度取得12：8的領先，不過李哲輝／楊博軒展開反撲連續追分，並以21：18扳回一城，並在決勝局乘勝追擊，開賽就打出9：4的攻勢，儘管日本組合在局末一度追到17：18的1分差距，但李哲輝／楊博軒仍是頂住壓力連得3分關門，以21：17勝出，搶下4強賽門票。

而晚間我國單打唯一闖進到8強賽的「左手重砲」林俊易也將登場出戰世界排名第6名的日本奈良岡攻大，兩人生涯過去5度交手林俊易僅在去年馬來西亞名人賽拿下過一勝，處在對戰1勝4敗劣勢；不過林俊易本場比賽只要能贏球，將能取得巴黎奧運參賽門票，成為繼周天成後第二位取得奧運資格的我國男單好手。