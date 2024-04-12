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金恩盃／中華隊不敵紐西蘭吞4連敗 將降回亞大區二級
2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，中華隊在今天與紐西蘭隊進行保級關鍵戰，儘管首點葛藍喬安娜就擊敗世界排名962名的伊凡諾夫（Valentina Ivanov），但後兩點單打楊亞依、雙打詹皓晴／梁恩碩雙雙輸球，最終中華隊就以1：2吞下4連敗，也確定在6支球隊中排名後兩名，將重回亞大區二級賽事。
金恩盃亞大區一級賽事，我國今年派出謝淑薇、葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩攜手出擊，我國將與地主中國大陸、印度、南韓、紐西蘭和大洋洲聯隊展開循環對抗，戰績前2名的隊伍將能取得11月的總決賽升降賽門票，至於戰績最後的兩隊將落入亞大區二級。
中華隊在前3場比賽分別不敵中國大陸、南韓、印度後，不僅確定無緣前2名，還將面臨保級的挑戰，尤其今天與紐西蘭之戰將有非贏不可的壓力，而今天首點單打中華隊也由葛藍喬安娜帶傷上陣，面對世界排名第962名的伊凡諾夫，最終以7：5、6：2直落二勝出。
至於第二點中華隊則是派出楊亞依出戰世界排名第323名的紐西蘭華裔球員孫璐璐，以1：6、2：6敗下陣來，雙方在前兩點打完也戰成1：1平手。
決勝點雙打我國則是派出詹皓晴／梁恩碩出戰霍里根（Paige Hourigan）／羅特利夫（Erin Routliffe），最終再以1：6、1：6直落二敗北，中華隊在苦吞4連敗後，儘管明天仍有與大洋洲聯隊的比賽，但已確定將以倒數2名，重回亞大區二級。
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