重燃心中空手道魂 北市大校長邱英浩獲頒榮譽段位

台北市立大學校長邱英浩從小就有空手道夢，今天獲中華民國空手道協會頒發榮譽8段段位。邱英浩表示，未來北市大會努力推廣，也會試著辦一場與眾不同的空手道賽事。

台北市立大學在2013年由台北市立教育大學及台北市立體育學院整併，現年54歲的邱英浩在2022年接任北市大校長。

儘管邱英浩不是運動員出身，但小時候的他，第1個接觸的運動就是空手道，後來才改打籃球，現在相隔幾十年後，又重新燃起心中的空手道魂。

今天出席頒發榮譽段位的空手道協會理事長蘇尚志，在接受中央社記者訪問時說道，空手道這個運動只要偷懶幾天功夫就會差很多，「現在校長願意重新開始接受訓練，確實很不容易。」

邱英浩透露，自己小3的時候第一個接觸的運動就是空手道，「直到小5的時候，爸媽擔心我長不高，才叫我去打籃球，但我知道自己心中對於空手道仍舊難以忘懷。」

邱英浩指出，很多人都說參加比賽是維持訓練的動力和激勵自己的方式，「如果我現在這個年紀還有機會參賽的話當然很好，主要還是自己有幸在這個體育這麼好的大學裡頭，當然希望可以做得更多。」

邱英浩說：「空手道的型，是一個人就可以做的事情，當然也希望用自身的實踐，將來可以繼續推廣這個運動，只是現在比較困難的點，就是得多抽出點時間來練習。」