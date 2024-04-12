快訊

爆「有比黃子佼更過分的人」頻被問是誰？葛斯齊稱交叉比對舊聞便知

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

重燃心中空手道魂 北市大校長邱英浩獲頒榮譽段位

中央社／ 台北12日電
台北市立大學校長邱英浩（前排左4）12日接受由中華民國空手道協會會長蘇尚志（前排右4）頒發的榮譽段位，除了重新接受訓練外，邱英浩也允諾會持續舉辦賽事推廣空手道。中央社
台北市立大學校長邱英浩（前排左4）12日接受由中華民國空手道協會會長蘇尚志（前排右4）頒發的榮譽段位，除了重新接受訓練外，邱英浩也允諾會持續舉辦賽事推廣空手道。中央社

台北市立大學校長邱英浩從小就有空手道夢，今天獲中華民國空手道協會頒發榮譽8段段位。邱英浩表示，未來北市大會努力推廣，也會試著辦一場與眾不同的空手道賽事。

台北市立大學在2013年由台北市立教育大學及台北市立體育學院整併，現年54歲的邱英浩在2022年接任北市大校長。

儘管邱英浩不是運動員出身，但小時候的他，第1個接觸的運動就是空手道，後來才改打籃球，現在相隔幾十年後，又重新燃起心中的空手道魂。

今天出席頒發榮譽段位的空手道協會理事長蘇尚志，在接受中央社記者訪問時說道，空手道這個運動只要偷懶幾天功夫就會差很多，「現在校長願意重新開始接受訓練，確實很不容易。」

邱英浩透露，自己小3的時候第一個接觸的運動就是空手道，「直到小5的時候，爸媽擔心我長不高，才叫我去打籃球，但我知道自己心中對於空手道仍舊難以忘懷。」

邱英浩指出，很多人都說參加比賽是維持訓練的動力和激勵自己的方式，「如果我現在這個年紀還有機會參賽的話當然很好，主要還是自己有幸在這個體育這麼好的大學裡頭，當然希望可以做得更多。」

邱英浩說：「空手道的型，是一個人就可以做的事情，當然也希望用自身的實踐，將來可以繼續推廣這個運動，只是現在比較困難的點，就是得多抽出點時間來練習。」

籃球

延伸閱讀

永不放棄！台東縣賓茂國小女籃9球員拿下校史首座全國冠軍

中信「愛傳球」專案 躍上國際

籃球／棒球隊出身卻當籃球教練 杜志強率台東賓小女籃摘冠

港澳首次承辦中國全運會部分比賽項目

相關新聞

羽球亞錦賽／輸大崛彩恐跌世界第5 戴資穎：允許我難過一下

我國羽球一姊戴資穎昨天在亞錦賽，以直落二爆冷不敵日本好手大崛彩，衛冕失利，她賽後在IG發文表示，「允許我難過一下吧」，令粉絲相當心疼。 去年杭州亞運戴資穎輸給大崛彩，止步16強，沒想到這次亞錦賽

體操／李智凱出征最終資格賽拚奧運門票 林育信教練有信心

台灣體操代表隊今天將啟程前往卡達參加體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽，包括「鞍馬王子」李智凱、曾為聖、蕭佑然、丁華恬都將全力...

重燃心中空手道魂 北市大校長邱英浩獲頒榮譽段位

台北市立大學校長邱英浩從小就有空手道夢，今天獲中華民國空手道協會頒發榮譽8段段位。邱英浩表示，未來北市大會努力推廣，也會...

F1／45歲的老司機！ 阿隆索確定與阿斯頓馬丁續約2年

現年42歲的車手阿隆索（Fernando Alonso）與阿斯頓馬丁車隊（Aston Martin）合約本季到期，他昨天宣布續約2年，並直言這項決定非常容易。 阿隆索曾奪下2座世界冠軍，他的生日

金恩盃／中華隊12日對紐西蘭拚開胡 謝淑薇確定缺陣

中華隊今天在網球金恩盃亞大區第一級賽事，以1比2不敵印度，苦吞3連敗，明天力拚開胡，將面對紐西蘭隊，不過女雙世界球后謝淑...

羽球亞錦賽／與李楊配晉8強 麟洋配喊沒一組好打的

生涯最後一度參加亞錦賽，尋求女單連霸的我國「一姐」戴資穎受左膝傷勢影響，昨天首局2個局末點沒把握，以20：22、14：2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。