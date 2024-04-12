金恩盃／中華隊12日對紐西蘭拚開胡 謝淑薇確定缺陣

中央社／ 台北11日電
謝淑薇。新華社資料照
謝淑薇。新華社資料照

中華隊今天在網球金恩盃亞大區第一級賽事，以1比2不敵印度，苦吞3連敗，明天力拚開胡，將面對紐西蘭隊，不過女雙世界球后謝淑薇確定不會上陣。

本屆金恩盃中華隊由女雙世界球后謝淑薇領軍，帶領詹皓晴梁恩碩、楊亞依及葛藍喬安娜出擊，在前2戰相繼不敵中國、韓國後，今天則是迎戰印度，依序派出詹皓晴、梁恩碩分別扛起前2點單打，第3點女雙依舊由詹皓晴搭檔梁恩碩，然而歷經3點苦戰後，中華隊仍以1比2惜敗印度。

尤其第3點女雙在關鍵搶10局，錯失3個賽末點機會，導致遭到印度逆轉，詹皓晴賽後接受隨行媒體採訪時透露，每次只要代表中華隊輸球，都比自己打職業賽輸球還要難過，「我們整體實力是比對手好的，但是今天在關鍵分沒有處理得很好，我覺得真的很可惜，不過我們也都努力堅持到最後了。」

這次金恩盃共有中華隊、紐西蘭隊、大洋洲隊、印度隊、韓國隊及中國6隊同場較勁，前2名晉級世界組升降賽，3、4名續留一級，最後2名2025年落入亞大區二級。

隨著中華隊苦吞3連敗，目前與大洋洲同樣墊底，若想要保住亞大區一級地位，接下來迎戰紐西蘭與大洋洲的賽事必須全力求勝。

教練何智仁分析，中華與紐西蘭的實力算是伯仲之間，不過選手一直是帶傷上陣，加上女雙世界球后謝淑薇也因為膝蓋不適，確定缺席明天對戰紐西蘭的比賽，所以今天將與選手們討論，一定以目前最佳陣容全力搶勝。

梁恩碩 詹皓晴 謝淑薇

延伸閱讀

金恩盃／台灣隊僅靠梁恩碩拿1點 網球金恩盃不敵印度

金恩盃／謝淑薇女雙上陣 台灣女團仍不敵韓國

金恩盃／謝淑薇搭檔臨時換人 教練解釋是這原因

金恩盃／謝淑薇搭擋楊亞依出擊 中華隊0：3不敵南韓 吞2連敗

相關新聞

羽球亞錦賽／麟洋配、李楊配晉8強

生涯最後一度參加亞錦賽，尋求女單連霸的我國「一姐」戴資穎受左膝傷勢影響，昨天首局2個局末點沒把握，以20：22、14：2...

羽球亞錦賽／續拚奧運門票！單打僅存希望林俊易退種子勇闖8強

寧波登場的羽球亞錦賽今天進行第3日賽程，我國「一哥」周天成和尋求連霸的「一姊」戴資穎相繼落馬，女單代表白馭珀和宋碩芸及男...

全中運／跆拳道江宜璇國中組連霸 3姊妹連3年摘金 

113年全國中等學校運動會跆拳道今天於台北市立大學天母校區體育館繼續進行國男組及國女組對打賽程，共產生7面金牌，新北市正...

全中運／從田徑跨足輕艇 旱鴨子江欣瞳獨攬4金

113年全國中等學校運動會今天於新北市大都會公園微風運河進行輕艇為期5天的最後一天賽程，產生國、高女200公尺單人、雙人...

金恩盃／詹皓晴、梁恩碩一日兩戰 仍不敵印度吞3連敗

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，我國在前兩日分別不敵中國大陸、南韓後，今天與印度之戰儘管在前兩點打完與對手戰...

高球／業餘錦標賽第三輪大翻盤 金始泫、陳宥竹爭后冠

第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第三輪是排名翻轉的一輪，越南業餘第一高手阮安明和南韓泰后盃冠軍隊員金始泫雙雙超車成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。