全中運／跆拳道江宜璇國中組連霸 3姊妹連3年摘金 

113年全國中等學校運動會跆拳道今天於台北市立大學天母校區體育館繼續進行國男組及國女組對打賽程，共產生7面金牌，新北市正德國中江宜璇、嘉義市北興國中王律喆實力強勁，連續兩年摘下金牌。

桃園市幸福國中王恩去年獲得銀牌、台中市西苑高中林立羽並列銅牌，今年終於圓了金牌夢。而台北市中正國中卓妍希在國女組55公斤級並列銅牌，這是地主台北市在對打項目的第一面獎牌。

全中運國女組52公斤級最近三年成了江家姐妹的天下，新北市三民高中的姊姊江宜珊111年奪金，新北市正德國中的妹妹江宜璇去年同項目接棒摘金，今年再度衛冕金牌，姐妹倆合力3金到手。

江宜璇表示，「最難打的是首戰，對方是之前的國手也是隊友，過了頭關就一帆風順了;很感謝家人、教練、師長、同學的支持，接下來會繼續爭取入選國家代表隊並創造佳績。」

江家姊妹從小到處征戰獲獎無數，江宜璇是前年、去年兩度「全國青少年錦標賽」金牌、「世界少年錦標賽」國手，去年還入選「亞青錦標賽」國手，在國內52公斤級罕見敵手，全中運「2連霸」並不意外。江宜珊今年仍參加高女組53公斤級，她去年得到銀牌。江宜璇在圓了金牌夢後，也為明天出賽的姐姐加油。

在國男組部分，嘉義市北興國中王律喆的風格是不斷進攻，攻擊就是最好的防禦，比賽過程中往往令人看得血脈賁張。今天王律喆在59公斤級又展現強大攻擊力，一腳接一腳讓對手難以反擊，輕鬆完成全中運二連霸。