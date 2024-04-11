羽球亞錦賽／等賽程到半夜 王齊麟喊誇張：真的扯！

羽球亞錦賽本周在寧波登場，昨天進行的會內賽首日賽程從早上9點開打，但全部賽程結束已經跨日，今天第3日賽程出爐時已是凌晨，甚至凌晨2點還更動一次賽程，讓參賽選手十分傻眼，我國黃金男雙「麟洋配」成員王齊麟直喊誇張，女單好手白馭珀也說「等到快睡著」。

「麟洋配」昨天首輪賽程下午登場，但遲遲等不到今天賽程公告，李洋確定11點開始賽程後就正常時間就寢，7點40分起床才知道今天是打開場，他坦言雖先就寢但「比較不安」。

王齊麟「鐵齒」等待，沒想到賽程直到跨日仍沒公告，成為前所未有的狀況，等到12點45分才盼到賽程的他說：「我只想看能多扯、多誇張，10點多11點沒出來就已經很扯，不可能到12點吧？結果真的到12點。」

王齊麟提到，賽程其實有兩個版本，首輪打完已經是今天凌晨的寶島男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵原本排第2場上陣，昨天首輪打頭陣的周天成卻排壓軸場上陣，「結果凌晨2點亞洲羽聯又改賽程，把博涵他們改最後一場、阿天改第2場，但凌晨才改，是要逼死誰。」

今天11點上陣的「麟洋配」沒受賽程影響，今天只花28分鐘就以21：11、21：14拍下泰國組合宗國（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬 （Kittinupong Kedren），對戰5連勝入袋，也成最先晉級8強的台將。

王齊麟提到，對手近況不錯，本來已做好辛苦應戰準備，不料戰況一面倒，他開玩笑說：「順到我在緊張。」

兩人8強將碰世界排名19的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），過去3度碰頭「麟洋配」握有2勝1敗些微優勢。