羽球亞錦賽／麟洋配28分鐘速闖8強 周天成止步第二輪

寧波登場的羽球亞錦賽今天進行第3日賽程，去年登上頒獎台的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋率先登場，只花28分鐘就拍下泰國組合宗國（Supak Jomkoh）／吉丁努蓬 （Kittinupong Kedren），成為最先晉級8強的台將；「一哥」周天成碰馬來西亞李梓嘉陷入苦戰，最終以15：21、17：21吞敗，止步第二輪。

亞錦賽是巴黎奧運積分截止前最後一站，中華羽將全面出擊，共有19組選手會內賽爭取晉級、12組過頭關，今天包括尋求女單衛冕的「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易都要上陣搶8強門票。

率先上陣的「麟洋配」，碰世界排名23的泰國組合沒遇太大阻礙，一下場就取得6：1領先，第二局更從沒嘗過落後滋味，只花28分鐘就以21：11、21：14奪下對戰5連勝，搶下台將第一張8強門票。

排在第一球場上陣的周天成，今天碰列男單第8種子的李梓嘉，開賽雖拿下第1分，但遭對手連拿4分後，小天就一路落後，局末一度將差距縮小到14：17，仍以15：21讓出首局。

第二局前段比數拉鋸，小天帶著2分領先進入技術暫停，但恢復比賽後馬上遭李梓嘉追平再反超，15：15平手階段李梓嘉又連下4分拉開差距，最終以21：17淘汰小天。

戴資穎今天賽程也排在有轉播的第一球場，約下午5點出戰日本「空靈女神」大堀彩。