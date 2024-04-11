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羽球亞錦賽／小戴、麟洋配過頭關
亞洲羽球錦標賽昨大陸寧波開戰，尋求女單衛冕的我國「一姊」戴資穎、挑戰連兩屆踏上頒獎台的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都過頭關，周天成、王子維和男雙李哲輝／楊博軒也因對手退賽晉級第2輪，持續爭取巴黎奧運積分。
亞錦賽是奧運積分最後一場賽事，我國好手精銳盡出，去年奪下個人第3座亞錦賽金盃的小戴名列女單第3種子，昨和世界排名57的香港盧善恩首度交手，挺過第2局失誤亂流，只花33分鐘就以21：10、21：16奪勝。
小戴在3月歐洲賽事帶傷上陣，昨天也在左膝層層包覆下出賽，評論身體狀況「普普通通」，今天對決日本「空靈女神」大堀彩沒想太多，「不要讓傷勢變嚴重就好了。」
「麟洋配」去年在亞錦賽打進4強，因王齊麟拉傷大腿被迫退賽，今年尋求再登頒獎台，昨天第2局雖遭日本對手古賀輝／齋藤太一瓦解1個賽末點，仍以21：17、22：20出線，和李哲輝／楊博軒分闖男雙16強。
「麟洋配」目前奧運積分排在第10，亞錦賽有機會再提升、爭取奧運排上種子，不過李洋強調不會多想，表現好一點比較實在。
周天成世界排名15，首輪對決排名17的地主選手翁泓陽，以21：16拿下首局後，翁泓陽就選擇退賽，讓小天挺進第2輪；王子維原本要碰馬來西亞選手黃智勇，也因對手退賽直接晉級。
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