聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球亞錦賽／小戴、麟洋配過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／台北—寧波電話採訪
亞錦賽登場，男雙王齊麟和李洋首輪順利過關；尋求女單連霸的戴資穎（圖），首輪只花33分鐘就晉級。圖／Badminton Photo提供
亞錦賽登場，男雙王齊麟和李洋首輪順利過關；尋求女單連霸的戴資穎（圖），首輪只花33分鐘就晉級。圖／Badminton Photo提供

亞洲羽球錦標賽昨大陸寧波開戰，尋求女單衛冕的我國「一姊」戴資穎、挑戰連兩屆踏上頒獎台的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都過頭關，周天成、王子維和男雙李哲輝／楊博軒也因對手退賽晉級第2輪，持續爭取巴黎奧運積分。

亞錦賽是奧運積分最後一場賽事，我國好手精銳盡出，去年奪下個人第3座亞錦賽金盃的小戴名列女單第3種子，昨和世界排名57的香港盧善恩首度交手，挺過第2局失誤亂流，只花33分鐘就以21：10、21：16奪勝。

小戴在3月歐洲賽事帶傷上陣，昨天也在左膝層層包覆下出賽，評論身體狀況「普普通通」，今天對決日本「空靈女神」大堀彩沒想太多，「不要讓傷勢變嚴重就好了。」

亞錦賽登場，男雙王齊麟（圖左）和李洋首輪順利過關；尋求女單連霸的戴資穎，首輪只花33分鐘就晉級。圖／Badminton Photo提供
亞錦賽登場，男雙王齊麟（圖左）和李洋首輪順利過關；尋求女單連霸的戴資穎，首輪只花33分鐘就晉級。圖／Badminton Photo提供

「麟洋配」去年在亞錦賽打進4強，因王齊麟拉傷大腿被迫退賽，今年尋求再登頒獎台，昨天第2局雖遭日本對手古賀輝／齋藤太一瓦解1個賽末點，仍以21：17、22：20出線，和李哲輝／楊博軒分闖男雙16強。

「麟洋配」目前奧運積分排在第10，亞錦賽有機會再提升、爭取奧運排上種子，不過李洋強調不會多想，表現好一點比較實在。

周天成世界排名15，首輪對決排名17的地主選手翁泓陽，以21：16拿下首局後，翁泓陽就選擇退賽，讓小天挺進第2輪；王子維原本要碰馬來西亞選手黃智勇，也因對手退賽直接晉級。

小戴 巴黎奧運 馬來西亞

延伸閱讀

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

羽球亞錦賽／目標連登頒獎台 「麟洋配」退日將開紅盤

羽球／「麟洋配」搶下巴黎奧運資格 返國擔任清晨盃大使

全英羽賽／沒能突破世界第5 李哲輝、楊博軒黑馬旅程止步4強

相關新聞

羽球亞錦賽／小戴、麟洋配過頭關

亞洲羽球錦標賽昨大陸寧波開戰，尋求女單衛冕的我國「一姊」戴資穎、挑戰連兩屆踏上頒獎台的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都過頭關...

羽球亞錦賽／衛冕軍戴資穎領銜 3女將闖頭關

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，尋求連霸的我國「一姊」戴資穎領軍，4名女單台將就有3人出線，男單晉級率也是百分百，...

高球／業餘錦標賽第二輪 吳丞軒、陳宣佾獲男團冠軍 

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第二輪南韓選手大展鋒芒，崔俊熙和金始泫均抓6隻小鳥、吞3次柏忌，雙雙飆出...

金恩盃／謝淑薇搭檔臨時換人 教練解釋是這原因

金恩盃今天進行第2日賽程，我國女雙「世界球后」謝淑薇首度上陣，但搭檔從原本的葛藍喬安娜換成楊亞依，教練何智仁解釋更換搭檔...

足球／遭質疑便當報假帳 迷你足協：如有不法當懲處

教育部今天在立法院教育文化委員會進行專案報告，並在備詢過程中由立委黃國昌提出了由體育署指導的迷你足球協會，一個便當80元核銷250元的報假帳爭議，迷你足球協會回應表示，已經將相關文件呈報給體育署，將完全配合教育部體育署查核，查核後如有不法，亦當懲處。

HVL／北港挑戰黑馬傳奇 家長自發應援集訓成後盾

112學年度HVL高中排球甲級聯賽將進入最終決賽，12日起在雲林展開最終6強賽，身為地主的雲林北港高中，今年以黑馬之姿在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。