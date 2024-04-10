羽球亞錦賽／林俊易過頭關 續拚奧運門票
台灣「左手重砲」林俊易今天在亞洲羽球錦標賽男單首輪，以2個21比10輕取澳門選手裴鵬鋒，闖進16強，繼續力拚巴黎奧運門票。
在中國寧波舉行的亞錦賽，林俊易晚間在男單首輪登場，面對世界排名第258名的澳門選手裴鵬鋒，首局在9比8領先情況下，拉出9比0強攻，並以21比10先下一城。
林俊易次局也未給對手太多機會，在帶著11比6領先進入技術暫停後，以一波10比4攻勢收尾，最終以21比10勝出，在收下16強門票後，接下來將對決中國選手陸光祖與印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的勝方。
巴黎奧運羽球積分計算至2024年4月28日，台灣一哥周天成男單排名第14，林俊易暫居第18名，而周天成已在亞錦賽闖進16強賽，有望再登奧運殿堂。
林俊易若想要搭上奧運列車，亞錦賽必須打進4強，奧運積分才能擠進前16名，取得奧運門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言