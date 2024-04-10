快訊

Fed 6月降息預期破滅...道瓊早盤挫逾500點 台積電ADR逆勢漲1.4％

台鐵普悠瑪列車出軌 巨石掉落鐵軌雙線不通

馬英九帶來正能量！陸學者分析馬習二會：料將迎來兩岸交流「小高潮」

羽球亞錦賽／林俊易過頭關 續拚奧運門票

中央社／ 台北10日電

台灣「左手重砲」林俊易今天在亞洲羽球錦標賽男單首輪，以2個21比10輕取澳門選手裴鵬鋒，闖進16強，繼續力拚巴黎奧運門票。

在中國寧波舉行的亞錦賽，林俊易晚間在男單首輪登場，面對世界排名第258名的澳門選手裴鵬鋒，首局在9比8領先情況下，拉出9比0強攻，並以21比10先下一城。

林俊易次局也未給對手太多機會，在帶著11比6領先進入技術暫停後，以一波10比4攻勢收尾，最終以21比10勝出，在收下16強門票後，接下來將對決中國選手陸光祖與印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的勝方。

巴黎奧運羽球積分計算至2024年4月28日，台灣一哥周天成男單排名第14，林俊易暫居第18名，而周天成已在亞錦賽闖進16強賽，有望再登奧運殿堂。

林俊易若想要搭上奧運列車，亞錦賽必須打進4強，奧運積分才能擠進前16名，取得奧運門票。

周天成 林俊易 羽球

延伸閱讀

羽球亞錦賽／衛冕軍戴資穎領銜 3女將闖頭關

西班牙羽賽／「左手重砲」林俊易闖頭關 拚連兩站搶冠

羽球／逆轉奪本季首冠 林俊易：機會留給準備好的人

瑞士羽賽／「左手重砲」林俊易逆轉封王 想努力追上世界級名將

相關新聞

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

3屆亞錦賽金牌得主、我國「一姊」戴資穎今天邁開連霸第一步，首輪面對世界排名57的香港盧善恩，小戴挺過第二局亂流，只花33...

金恩盃／謝淑薇搭擋楊亞依出擊 中華隊0：3不敵南韓 吞2連敗

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事今天進行第二天賽程，我國在昨天不敵地主中國大陸後，今天碰上南韓同樣陷入苦戰，在...

羽球亞錦賽／衛冕軍戴資穎領銜 3女將闖頭關

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，尋求連霸的我國「一姊」戴資穎領軍，4名女單台將就有3人出線，男單晉級率也是百分百，...

高球／業餘錦標賽第二輪 吳丞軒、陳宣佾獲男團冠軍 

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天第二輪南韓選手大展鋒芒，崔俊熙和金始泫均抓6隻小鳥、吞3次柏忌，雙雙飆出...

金恩盃／謝淑薇搭檔臨時換人 教練解釋是這原因

金恩盃今天進行第2日賽程，我國女雙「世界球后」謝淑薇首度上陣，但搭檔從原本的葛藍喬安娜換成楊亞依，教練何智仁解釋更換搭檔...

足球／遭質疑便當報假帳 迷你足協：如有不法當懲處

教育部今天在立法院教育文化委員會進行專案報告，並在備詢過程中由立委黃國昌提出了由體育署指導的迷你足球協會，一個便當80元核銷250元的報假帳爭議，迷你足球協會回應表示，已經將相關文件呈報給體育署，將完全配合教育部體育署查核，查核後如有不法，亦當懲處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。