羽球亞錦賽／衛冕軍戴資穎領銜 3女將闖頭關

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，尋求連霸的我國「一姊」戴資穎領軍，4名女單台將就有3人出線，男單晉級率也是百分百，「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和「左手重砲」林俊易都晉級第二輪，女雙出現的「寶島內戰」由會外賽晉級的胡綾芳／林筱閔拍下李佳馨／鄧淳薰，搶進16強。

巴黎奧運積分計算時間從去年5月1日到今年4月28日，亞錦賽成積分截止前最後一站，每個單項都是32籤，中華羽將精銳盡出，共有19組台將在會內賽爭奪晉級資格；今天賽程從早上9點開戰，打開場的小天拿下首局後，中國對手翁泓陽就宣布退賽，讓小天拿到16強門票。

王子維因馬來西亞對手黃智勇退賽，兵不血刃晉級；唯一打完2局的林俊易也沒遇太大阻礙，以兩個21：10拍下會外賽晉級的澳門裴鵬鋒。

女單4名台將代表，先登場的宋碩芸以兩個21：12拍下印尼世界排名35的對手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），尋求第4冠的小戴也以21：10、21：16拍下香港盧善恩，世界排名32的白馭珀首輪碰世界排名43的緬甸圖薩 (Thet Htar Thuzar）以21：12、21：14過關，只有「中租學霸」許玟琪以兩個14：21敗給列第6種子的地主韓悅。

男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和李哲輝／楊博軒雙雙闖第二輪，女雙除胡綾芳／林筱閔3局拍下李佳馨／鄧淳薰，張淨惠／楊景惇因中國對手李汶妹／劉玄炫退賽，16強門票也到手。