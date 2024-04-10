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HVL／北港挑戰黑馬傳奇 家長自發應援集訓成後盾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
成軍僅三年的北港高中女排今年以黑馬姿態晉級到6強決賽。記者劉肇育／攝影
成軍僅三年的北港高中女排今年以黑馬姿態晉級到6強決賽。記者劉肇育／攝影

112學年度HVL高中排球甲級聯賽將進入最終決賽，12日起在雲林展開最終6強賽，身為地主的雲林北港高中，今年以黑馬之姿在複賽連退強權中山工商、鶯歌工商晉級6強，教練蔡翠容也透露，這段時間不僅球員努力訓練備戰，家長也自發性的進行「啦啦隊應援集訓」，希望成為球隊的最強後盾。

今年HVL決賽分別由男排北市華僑高中、雲林縣麥寮高中、台北市內湖高中、屏東縣屏榮高中、台北市內湖高工、台中市豐原高商晉級，女子組則為雲林縣北港高中、新北市鶯歌工商、屏東縣枋寮高中、高雄市中山工商、台北市內湖高中與台中市東山高中。

成軍僅第3年的北港高中，上學年就拿下第7名佳績，今年複賽階段更連退傳統強權中山工商和衛冕軍鶯歌工商，成為今年問鼎冠軍的最大黑馬，蔡翠容說：「雲林女排過去有北辰國小、建國國中，但因為缺乏高中球隊而導致人才外流，也成為北港女排在3年前成軍的主因。今年對我們來說是個學習之旅，但孩子都很認真努力，才有如此出色成績。」

112學年度HVL高中排球甲級聯賽將於12日起在雲林展開最終六強賽。記者劉肇育／攝影
112學年度HVL高中排球甲級聯賽將於12日起在雲林展開最終六強賽。記者劉肇育／攝影

蔡翠容透露，儘管日前的莒光盃隊上出現主力球員受傷的狀況，這次6強賽也將不會登場，但不僅全隊仍是士氣高昂，家長也自發性的利用休假來練習啦啦隊應援、隊呼，當球員練球時家長就在旁邊練習應援，將成為這次6強賽階段球隊的最強力後盾。

畢業於建國國中的高二球員范張予馨表示，儘管兩年前選擇就讀剛成軍的北港時內心一度有過掙扎，不過在幾名同窗一起說好就讀北港的情況下，她們也為自己訂下目標，「去年的第7名對於高一的我們來說是很大的肯定，今年看到隊友一起進步，就覺得我們很有希望，目標就是要打冠亞軍賽。」

此外，今年HVL高中甲級男、女冠軍球隊，將有機會前往澳洲昆士蘭進行移訓，並展開文化交流，這也讓范張予馨直言是爭冠一大動力，「有機會我們當然會想去，看看不同世界和訓練模式。」

HVL 啦啦隊 排球

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