羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

3屆亞錦賽金牌得主、我國「一姊」戴資穎今天邁開連霸第一步，首輪面對世界排名57的香港盧善恩，小戴挺過第二局亂流，只花33分鐘就以21：10、21：16迎接勝利。

世界排名第3的小戴也是亞錦賽女單第3種子，她2017年奪下亞錦賽首金，18年完成衛冕，去年決賽再打下南韓「世界球后」安洗瑩，迎接生涯第3面亞錦賽金牌。

今年以衛冕軍身份迎戰生涯最後一次亞錦賽，小戴首度碰盧善恩，開賽就連拿4分，雖曾被追到5：4，小戴馬上以另波4：0攻勢拉開差距，幾次假動作也都能換成分數，領先一路擴大下以21：10先下一城。

第二局前段比數拉鋸，小戴仍是主動一方，9：7領先時全場調動對手，更讓盧善恩直接跌坐球場也就球不及，不過先拿到第10分的小戴接續出現連續失誤，反讓盧善恩連下4分逆轉，帶著11：10領先進入技術暫停。

恢復比賽後小戴減少失誤，12：15時打出一波7：0攻勢逆轉，還讓盧善恩喊出醫療暫停，最終小戴就以21：16迎接勝利。

只花33分鐘就挺過頭關的小戴，第二輪將碰日本「空靈女神」大堀彩，兩人過去交手11次，小戴取得10勝1敗絕對領先。

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，先登場的寶島羽將包括「一哥」周天成、上屆男雙銅牌的「麟洋配」王齊麟／李洋和女單宋碩芸都打下勝利，男雙李哲輝／楊博軒原本抽到「籤王」，但印度球王組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）退賽，讓李楊配兵不血刃晉級。