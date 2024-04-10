桌球／與江宏傑和解無用！福原愛爭奧運球評遭另一女神取代

日本桌球名將福原愛在東京奧運時，擔任日本富士電台桌球比賽球評，不過今年巴黎奧運球評工作，被昔日對手「桌球女神」石川佳純取代。

現年35歲的福原愛與江宏傑離婚官司纏訟多年，上個月雙方總算達成和解，有媒體認為，福原愛態度軟化開記者會道歉的原因，是為爭取巴黎奧運球評工作。

石川佳純。 新華社

日本富士電視台近日公布巴黎運桌球比賽球評，將由現年31歲的石川佳純擔任，石川曾有「愛醬二世」封號，兩人過去曾交手，也當過國家隊隊友。

福原愛離婚官司爆發後，形象大幅下滑；反觀石川佳純因清新形象，獲得奧運球評工作。石川也在IG上發文寫道，「今年有幸擔任巴黎奧運富士電視台球評，這是第一次挑戰我很緊張，但很開心也很榮幸能參加奧運轉播。」