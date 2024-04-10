羽球亞錦賽／地主打完第一局傷退 周天成開紅盤闖16強

羽球亞錦賽今天在中國大陸寧波全面開戰，寶島羽將由「一哥」周天成和黃金混雙葉宏蔚／李佳馨打頭陣，周天成拿下首局後就因地主翁泓陽退賽，順利晉級第二輪；葉宏蔚／李佳馨碰去年世錦賽金牌組合沒能闖關，直落2止步首輪。

巴黎奧運積分計算時間從去年5月1日到今年4月28日，亞錦賽成積分截止前最後一站，每個單項都是32籤，中華羽將精銳盡出，共有19組台將挑戰金盃；其中男雙李哲輝／楊博軒原本抽到「籤王」，但印度球王組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）退賽，讓李楊配兵不血刃晉級，也成率先前進16強的台將。

今天賽程早上9點開戰，第一球場打頭陣的小天碰世界排名17的地主翁泓陽，世界排名15的小天前半段和對手比數拉鋸，直到12：13時打出連拿7分攻勢拉開領先，以21：16先下一城，失去首局的翁泓陽接續就退賽，讓小天挺進第二輪。

第三球場打開場的葉宏蔚／李佳馨，首輪就遭遇世界排名第4的去年世錦賽金牌南韓組合蔡侑玎／徐承宰，過去4度對決兩組選手勝率各半，但寶島組合今天一路被壓制，以15：21、13：21敗陣。

尋求連霸的「一姊」戴資穎首戰也排在第三球場，對手是會外賽晉級的香港盧善恩，預計中午後上陣。