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高球／業餘錦標賽高雄球場揭幕 陳宥竹女子組一枝獨秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳宥竹以全場最佳70（－2）桿繳卡，在女子組暫居第一。圖／中華民國高爾夫球協會提供
陳宥竹以全場最佳70（－2）桿繳卡，在女子組暫居第一。圖／中華民國高爾夫球協會提供

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，今天在高雄球場揭幕，世界業餘排名第242的我國國家隊員陳宥竹一枝獨秀，抓4隻小鳥、2次柏忌，以全場最佳70（－2）桿繳卡，在女子組暫居第一，同為國家隊員的高隆睿與澳洲18歲青年好手高姆蘭恩（Kai Komulainen）平分秋色，均繳72桿，在男子組並列領先。

就讀高雄三民高中高二的陳宥竹，從第10洞出發即抓小鳥，一路穩健前行，展現國家隊員的身手，「今天的鐵桿和推桿都不錯，且沒有重大失誤，是居於領先的主因，其中2次柏忌都因沒把風的因素算好所致。我曾在此培訓，但5年前就轉往其他球場。」

和陳宥竹同組出發的陳襄和曾芷盈都有水準演出，就讀北市和平高中高一的曾芷盈73桿，與世界排名第29的南韓女將李孝松及紐西蘭韓裔選手艾咪（Amy Im）等並列第三。

林口佳林國中九年級陳襄74桿，與尋求衛冕的前國家隊員張婷諭，及世界排名第212的馬來西亞選手黃瀞萱暫並列第六。陳襄在前12洞聲勢高漲，一度以低於標準桿2桿暫列第二，但最後六洞打成高於標準桿4桿，排名未能向前，「因為果嶺不停球，最後幾洞上果嶺那桿都打過頭。」

在男子組以72桿並列第一的高隆睿，也是賽事第一位開球的選手，但第一球便打成OB，被罰2桿，所幸他自我修正能力佳，快速迎頭趕上，「我開球出界，但接著切進洞，只以柏忌收場，把傷害減至最低。今天錯失7個Birdie Chance，否則有機會打紅字。」

同樣繳72桿的澳洲選手高姆蘭恩開球策略相對保守，避免小白球過度彈跳難以控制，就讀北市和平高中高三的三屆國家隊員吳丞軒，以73桿（＋1）暫列第三，「高雄球場拼的是短桿，尤其第二桿要落在比較好打的位置，我今天都做到了。」

2024年第31屆台灣業餘高球錦標賽—聲寶，訂9日至12日在高雄球場舉行，個人賽打四輪，團體賽以兩輪定高下。由陳宣佾、吳丞軒組成的我國男子隊暫以150桿領先群雄。女子組由南韓李孝松、金詩賢以148桿暫列第一，我國林潔恩、謝秉樺以155桿暫列第五。

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