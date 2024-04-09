全中運／「飛漾臺北 競逐榮耀」 主視覺概念設計單位展現巧思

113全中運已於4月20日至4月25日至4月25日熱鬧登場，與精采賽事一樣吸睛的就是本次賽事主視覺與吉祥物—高人氣的臺北市城市代言人「熊讚BRAVO！」。此次全中運的整體主視覺，委請兩度獲得德國IF設計獎，且也是國內運動賽事設計團隊常客富博創意設計團隊來進行打造。

書法「飛白書」的流動線條 秀出運動競賽的力與美

說起全中運(全國中等學校運動會)，富博創意負責人黃翌萱談及創意團隊的設計發想：「熱血飛揚的青春，以及生生不息的運動精神，是我們團隊做主視覺時，設計發想的內核精神。」此次全中運主視覺的 Logo「北」字的設計，富博創意團隊導入書法飛白的技法為設計基礎，輔以彩帶為意象的展現，展現出運動中青春飛揚的速度感與線條感；並將北字拆解成左右兩個區塊，左邊為英文字母的Y，而Y也是英文標語－Young Taipei其中的Young 來互相呼應；Young就是年輕，也與飛漾台北的漾同音，而漾字的中文含義就是有著年輕、活力的意思，充分展現了全中運青春競技的涵義。

Logo 圖像的點線面呈現出極富現代感的飛白書，不僅融入書法的技藝，也增加主視覺整體的豐富性，並延伸出 Logo 跟中文字兩者之間的直式橫式排列組合，透過多重顏色或單一顏色的應用，例如漸層色的呈現，同時也具備著緞帶的立體感，具象化競賽場上肢體的動感與活力。

英文標語Young Taipei，意味著與12年前主辦相比，113年全中運彷彿告訴所有人「準備好了」的臺北市新樣貌，並喜迎每位年輕運動選手同心協力將臺北市變成大型運動賽場，將活力跟熱情傳達給與會者，不論是選手、裁判或市民們。

呈現臺北、運動與環保三大視覺元素 展現動起來的─Young Taipei

為突顯113全中運主視覺讓人眼睛一亮的「臺北特色」，富博創意團隊採用幾何概念作成拼貼，以數位向量的畫面呈現出臺北市的多種樣貌，並分成三大視覺元素：臺北視覺、運動視覺、零排放與碳循環視覺；讓人一眼捕捉到臺北市是座兼具時尚、科技又環保的城市印象。色彩配置上以藍色、淺藍色、活力綠與白色為主色，依廣告宣傳的呈現，和宣傳物的展示，將顏色的配置、比例，展現在不同的宣傳品上（如旗幟、手冊），透過廣告圖樣與 Icon均可展現出富含著身體曲線以及運動時的動態姿勢 。視覺呈現上，從拼貼延伸到點線面的多向運用，既融合運動賽事應有的速度感，又能展現運動員的力與美。

113全中運的 Logo 、標語、主視覺，色彩計畫、聖火台火炬設計與吉祥物「熊讚BRAVO！」、動態影片、廣告影片等全案設計物，運用豐富多元設計，塑造「113臺北全中運」的整體感和品牌力，具象化呈現「臺北城就是一座運動場」。融會視覺感受與聲光效果，將運動賽事的張力十足、活潑熱鬧的臨場感視覺化，讓每一位參與者，明確感受到時尚臺北！科技臺北！

臺北市秉持全力以赴的態度，力求做到最好，期盼讓每位參賽者與辛苦的隊職員們一起樂在臺北城運動場—飛漾臺北、競逐榮耀。

再次為全中運設計主題 富博創意與選手一同挑戰極限

全中運代言人與選手拍照。富博創意現場拍攝

近年國內運動賽事設計團隊的常客富博創意，除了今年113臺北全中運，連同112年的全中運 「in竹縣」的品牌設計亦出自富博團隊的設計。

在型塑「品牌DNA」與融合「在地文化」的過程，長期浸潤於設計產業，本身亦是設計師出身的負責人黃翌萱，導入對東方文化與美學的理解，與富博設計師團隊共同激盪，援引書法藝術技法、融合當代元素，創作出113全中運最主要的設計—飛白書體「北」結合字母「 Y 」的獨特創意。與運動挑戰自我的精神相呼應，富博團隊亦將設計視為一場挑戰自我的運動，在傳統與現代的文化養分中，萃取出運動競賽的精神符碼，為全中運選手和民眾帶來強烈的視覺體驗。

除了「運動賽事品牌設計」外，富博創意致力於打造「地方文化品牌」與「文化場域品牌設計」，代表性作品有蕭如松藝術園區、Wah幾散竹東園區，並以竹東小客廳與澎湖享島的品牌設計，兩度獲得德國IF設計獎的高度肯定。