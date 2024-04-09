金恩盃／謝淑薇未出賽、中國女單強勢把關 中華隊吞敗

2024金恩盃亞大區一級賽事今天在中國大陸長沙點燃戰火，首場比賽就上演我國與大陸的海峽對決，在三點賽事中，我國分別派出葛藍喬安娜、楊亞依擔綱前兩點單打賽事，第三點雙打則由詹皓晴與梁恩碩出擊，最終在前兩點單打都吞敗的情況下，就以1：2不敵中國。

金恩盃亞大區一級賽事，我國派出謝淑薇、葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩攜手出擊，將與地主中國、印尼、南韓、紐西蘭和大洋洲聯隊展開循環對抗，戰績前2名的隊伍將能取得11月的總決賽升降賽門票，戰績最後兩國將落入亞大區二級。

今天首場賽事，我國僅有女雙球后謝淑薇未上陣，首點由首次代表台灣打金恩盃的台英混血好手葛藍喬安娜出戰世界排名第43名的王欣瑜，22歲的王欣瑜去年在美網挺進到女單第4輪，創下大滿貫生涯最佳成績。

儘管雙方在排名上有著不小的差距，葛藍喬安娜仍展現極佳韌性與王欣瑜拉鋸，甚至在首盤一度取得領先，不過最終仍以5：7、6：7（4：7）敗下陣來，無緣為中華隊搶下第一點。

第二點我國派出楊亞依出戰本周世界排名上升到第7名的澳網亞軍鄭欽文，最終鄭欽文也展現中國一姐的實力，以6：0、6：1取勝，幫助中國連下2點。

第三點雙打我國則由詹皓晴／梁恩碩合拍對決朱琳／郭涵煜，最終雖然以6：3、6：2勝出，但中華隊仍是以1：2不敵中國，吞下循環賽首敗。