快訊

統神「沒那麼嚴重」實況失言！ 已遭手遊廠商取消合作 晚上七點開台親自說明

成功搶救橘貓！出動雲梯車、搜救員鋸鐵窗 天王星大樓住戶愛貓「橘子」脫困

名嘴爆黃子佼天價收入「不只3、400萬」 劉寶傑驚呼：難怪急著復出

金恩盃／謝淑薇未出賽、中國女單強勢把關 中華隊吞敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國今天出戰中國大陸僅在女雙拿下勝利。圖／四維體育推廣教育基金會提供
我國今天出戰中國大陸僅在女雙拿下勝利。圖／四維體育推廣教育基金會提供

2024金恩盃亞大區一級賽事今天在中國大陸長沙點燃戰火，首場比賽就上演我國與大陸的海峽對決，在三點賽事中，我國分別派出葛藍喬安娜、楊亞依擔綱前兩點單打賽事，第三點雙打則由詹皓晴梁恩碩出擊，最終在前兩點單打都吞敗的情況下，就以1：2不敵中國。

金恩盃亞大區一級賽事，我國派出謝淑薇、葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩攜手出擊，將與地主中國、印尼、南韓、紐西蘭和大洋洲聯隊展開循環對抗，戰績前2名的隊伍將能取得11月的總決賽升降賽門票，戰績最後兩國將落入亞大區二級。

今天首場賽事，我國僅有女雙球后謝淑薇未上陣，首點由首次代表台灣打金恩盃的台英混血好手葛藍喬安娜出戰世界排名第43名的王欣瑜，22歲的王欣瑜去年在美網挺進到女單第4輪，創下大滿貫生涯最佳成績。

儘管雙方在排名上有著不小的差距，葛藍喬安娜仍展現極佳韌性與王欣瑜拉鋸，甚至在首盤一度取得領先，不過最終仍以5：7、6：7（4：7）敗下陣來，無緣為中華隊搶下第一點。

第二點我國派出楊亞依出戰本周世界排名上升到第7名的澳網亞軍鄭欽文，最終鄭欽文也展現中國一姐的實力，以6：0、6：1取勝，幫助中國連下2點。

第三點雙打我國則由詹皓晴／梁恩碩合拍對決朱琳／郭涵煜，最終雖然以6：3、6：2勝出，但中華隊仍是以1：2不敵中國，吞下循環賽首敗。

梁恩碩 王欣瑜 詹皓晴

延伸閱讀

網球／金恩盃謝淑薇領軍台灣隊 9日首戰強碰大陸隊

網球／盼代表台灣打奧運 葛藍：希望看到謝淑薇奪牌

邁阿密女網／瓦解4個盤末危機！球后謝淑薇過頭關已追平個人最佳

網球／15分差擠下搭檔 謝淑薇重登球后

相關新聞

金恩盃／謝淑薇未出賽、中國女單強勢把關 中華隊吞敗

2024金恩盃亞大區一級賽事今天在中國大陸長沙點燃戰火，首場比賽就上演我國與大陸的海峽對決，在三點賽事中，我國分別派出葛...

舉重／帶「婞」念前進巴黎 郭婞淳發表全新聯名商品

東京奧運舉起金牌的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運積分戰之一的世界盃順利取得女子59公斤奧運資格，展現強大「婞」念，長期合作...

北市府積欠全中運裁判費250萬 教育局：明日全發放

全國中等學校運動會4月20日開幕，由台北市教育局主辦，民代揭露北市府積欠預賽的裁判費1個月、金額至少250萬元，向教育局...

澎湖國際鐵人三項賽5月登場 張家姐弟參賽兼觀光

2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽將於5月18、19日舉行，在今天的記者會上也宣布包括張嘉家、張家豪、許仁茂等...

足球／安聯小小世界盃邁入11周年 報名12日截止

全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11周年，適逢巴黎奧運年主題為「Fight for Glory！...

巴黎奧運期間 五環標誌將躍上艾菲爾鐵塔

負責營運法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的公司及巴黎奧運組織委員會今天告訴法新社，巴黎奧運期間，奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。