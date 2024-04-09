澎湖國際鐵人三項賽5月登場 張家姐弟參賽兼觀光

2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽將於5月18、19日舉行，在今天的記者會上也宣布包括張嘉家、張家豪、許仁茂等好手將以活動代言人的身份參賽，其中去年成為母親的張嘉家也帶著小孩到場參與，並表示相當期待暌違多時再度回到澎湖參賽，希望除了比賽以外也能夠觀光體驗澎湖之美。

澎湖過去幾年舉辦IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人賽大獲好評，甚至獲選為「最想再參加賽事」，而今年在澎湖縣政府的支持下，得以舉辦「2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽」，並作為2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人賽的前哨戰。

在今天的記者會上，包括澎湖縣副縣長林皆興、澎管處處長洪志光以及3位活動代言人張嘉家、張家豪、許仁茂都到場參與，其中去年初成為母親後，隨即重新投入訓練並陸續奪下佳績的張嘉家就表示，前一次到澎湖參賽已經是10年前，很期待這次除了比賽外，也能去旅遊體驗澎湖之美。

對於成為「最強鐵人媽咪」，張嘉家坦言，最感謝的就是另外一半的支持，以及家人的幫忙，讓她得以找到訓練與育兒的平衡，「現在我沒有訓練就是在顧小孩，顧小孩就沒辦法訓練，相當期待5月能夠前往澎湖參賽。」

而去年在全運會奪下首金的張家豪，在LAVA澎湖前一周還將前往越南峴港參賽，並期待在LAVA澎湖站自行車項目有所突破，「除了比賽外，這次也會安排一些觀光部分，希望這次能夠參加花火節，因為過去去澎湖參賽我們幾乎都是早早就睡了，外面在放煙火，我們卻在睡覺，今年會提早去到澎湖，然後找一天去觀光。」

除了LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽外，澎湖今年還有3大活動，包括6月泳渡澎湖灣、9月澎湖跳島自行車嘉年華101KM自行車賽，以及11月菊島澎湖跨海馬拉松，以上4場今年賽事只要任報名並完賽2場，報名2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人賽即可扣除參加兩場賽事報名費，本次完賽獎牌更可與2024泳渡澎湖灣獎牌拼接組成完整的澎湖地圖。