舉重／帶「婞」念前進巴黎 郭婞淳發表全新聯名商品
東京奧運舉起金牌的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運積分戰之一的世界盃順利取得女子59公斤奧運資格，展現強大「婞」念，長期合作的運動品牌今天也宣布，推出和郭婞淳的聯名系列，成為「舉重女神」前進巴黎最大後盾。
UNDER ARMOUR和郭婞淳聯名推出「UA X TANA」聯名系列，包含短袖T-Shirt及長袖帽Tee，命名靈感源自郭婞淳象徵著堅韌不拔的原住民名「TANA」，並以郭婞淳簽名作為設計發想，搭配姓氏郭的拼音「KUO」字樣以及代表舉重的槓鈴，簡約設計卻細膩描繪出婞淳的堅定意志及熱血「婞」念。
刺繡圖樣上特別加入取自郭「婞」淳讀音的「婞運草」作為設計亮點，每片葉子各自擁有特殊涵義，分別代表著努力堅持、勇敢智慧、善良感恩、愛和幸福；而彎曲葉柄則勾勒出Tana字樣，意味著「不管多蜿蜒，相信一切都是最好的安排」，期待能透過含有深刻寓意的UA X TANA聯名系列，號召全民力挺郭婞淳及台灣頂尖運動選手們，在奧運殿堂一同突破極限、取得佳績。
落實公益回饋，UA將捐出聯名系列的2成商品收益給「CCSA社團法人中華育幼機構兒童關懷協會」及「財團法人普仁青年關懷基金會」，希望為國內弱勢的青少兒童盡一份心力，讓他們能夠勇敢追夢。
為回饋消費者，即日起凡購買郭婞淳聯名服飾任兩件，即贈郭婞淳特別設計的限量帆布袋1個。
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