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巴黎奧運期間 五環標誌將躍上艾菲爾鐵塔

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
巴黎奧運期間，奧林匹克五環標誌將登上艾菲爾鐵塔。 美聯社
巴黎奧運期間，奧林匹克五環標誌將登上艾菲爾鐵塔。 美聯社

負責營運法國巴黎知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的公司及巴黎奧運組織委員會今天告訴法新社，巴黎奧運期間，奧林匹克五環標誌將登上艾菲爾鐵塔。

艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）負責人馬丁斯（Jean-Francois Martins）表示，象徵全球五大洲和體育運動普遍性的奧林匹克五環標誌，將於接下來幾週內被安裝在艾菲爾鐵塔面向塞納河（Seine River）的那一面。

率先報導此事的「巴黎人報」（Le Parisien）表示，奧運五環將安裝在這座330公尺高鐵塔的第1層和第2層之間。

巴黎奧運將於7月26日在塞納河畔舉行史無前例的開幕儀式。

屆時，各國代表團不會依循慣例在體育場遊行進場，而是預計在多達50萬名觀眾面前於塞納河上乘船遊行。

奧林匹克聖火則將在羅浮宮（Louvre）前的杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）點燃。

2024巴黎奧運 聖火

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