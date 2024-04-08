金門海上長泳暨金廈泳渡720登場 總獎金高達150萬

已邁入第21屆的金門海上長泳暨金廈泳渡，今年確定於7月20日與7月21日在烈嶼習山海灣舉行，金門縣政府表示，本屆總獎金高達新台幣150萬元，金門海上長泳還新增男、女組800公尺計時賽，將以10％高比率錄取績優選手頒贈獎金、獎狀，期望激勵更多年輕族群來金參加，並且對長年參加金門海上長泳的泳士，累計達12次者另頒發榮譽勇士獎，給予獎勵。

金門縣政府今天舉行記者會對外介紹這兩項金門知名的長泳活動，包括金門副縣長李文良、金門縣教育處長孫麗琪、金門體育會理事長唐麗輝、金門縣立體育場長王志仁等人都出席，並力薦金門長泳是金門地區歷史最悠久的全國性賽會與金門馬拉松賽享譽國內外體壇，金廈泳渡則進入第十二屆是兩岸唯一由雙方官方辦理的賽會。

據了解，金廈泳渡今年以甄選全球華人傑出游泳選手組織比賽隊伍。我方選手分別於台北、高雄、金門三地辦理選拔組成，游泳傑出選手如卓承齊、卓沛齊、曾楷文、廖梓丞、陸晉湟、許逸君、成喜宣、曾婕娟等，均多次參加活動並獲得佳績。

金門縣政府表示，今年金門海上長泳本著去年「從新出發」本意仍移師烈嶼習山海灣於7月20日上午08:00~11:00舉行，游泳距離有800公尺、1200公尺、2400公尺及800公尺競賽組，總人數共計為1200人，年齡10~65歲，採晶片計時。

唐麗輝表示，金廈泳渡徵召全球華人，主要以台灣、香港、澳門、大陸等地區甄選，計100隊200位選手，分男A、B及女生組共三組，年齡14~55歲，採兩人接力方式，泳距約7000公尺，今年是由金門雙口海灘游向廈門椰楓寨，日期為7月21日上午10時左右鳴槍出發，預計第一名約在85分鐘後抵達椰楓寨，各組取前二十名頒發獎金，總獎金高達新台幣150萬元。