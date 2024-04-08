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PGA／德州公開賽最終回 俞俊安繳67桿強勢收尾

中央社／ 台北8日電
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安。圖取自俞俊安臉書
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安。圖取自俞俊安臉書

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA德州公開賽最終回合抓6博蒂、吞1柏忌，繳出4天以來最低的67桿，讓他順利以286桿、並列第39名作收。

俞俊安前2回合分別繳出72、73桿，以145桿驚險壓線晉級，結果在第3回合又繳出74桿的成績，讓他排名跌到第64名。

沒想到俞俊安在最終回合完全找回手感，從第10洞出發的他，一下場就連抓3個博蒂，儘管在第15洞吞下柏忌，但轉場前的第18洞又順利抓博蒂，讓他在前9洞繳出33桿好成績。

轉場後俞俊安雖安靜了6洞，但隨後在第7洞以及收尾的第9洞，都順利再添博蒂，以完美的數據結束最後一天賽事。

美國職業高爾夫協會（PGA）的德州公開賽，是俞俊安今年第10場賽事，在此之前，他過去5場比賽有4場遭到淘汰，算是陷入一段小低潮，幸好這場比賽讓他開低走高，有個好的結果。

另一名台灣好手潘政琮最終回合繳出平標準的72桿，最可惜就是在標準5桿的第8洞，潘政琮兩度打進沙坑，花了4桿才上果嶺，最後又3推吞下雙柏忌，最終以並列第51名作收。

這是潘政琮本季第7場賽事，不過他從3月17日的PGA球員錦標賽後才又再度參賽，今年仍以2月的墨西哥公開賽並列第3名最佳。

俞俊安 潘政琮 高爾夫

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