跆拳道／西班牙公開賽退摩洛哥好手 蘇柏亞踢下本季第2金

台灣跆拳道女將蘇柏亞今天征戰西班牙公開賽，在女子53公斤級的金牌戰，以2比0的積分擊敗摩洛哥女將波切蒂，進帳本季第2面金牌。

蘇柏亞上個月前往中國泰安參加巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽，可惜在女子49公斤級8強戰，遭到日本18歲小將岡本留佳逆轉，不僅將4強門票拱手讓人，今年也無緣踏上五環殿堂。

不過，為了備戰5月在越南峴港（Da Nang）舉行的亞洲跆拳道錦標賽，蘇柏亞立刻調整好心情，啟程阿利坎特（Alicante）征戰西班牙公開賽，「這站比賽就放寬心去打，不要有太多的壓力，一樣打好自己的技術，專心做好每場的比賽。」

這次出戰熟悉的女子53公斤級，蘇柏亞從32強一路過關斬將，前3輪皆以2比0的積分輕鬆獲勝，加上4強戰以2比1的積分力退地主選手裴瑞茲（Alma MariaPerez），順利搶下金牌戰門票。

面對摩洛哥女將波切蒂（Oumaima El Bouchti），蘇柏亞展現強勢進攻，而且成功壓制對手，最後無懸念以2比0的積分奪冠，繼2月的加拿大公開賽後，勇奪本季第2面金牌。

蘇柏亞透過經紀人向中央社表示，非常高興拿到金牌，接下來就是針對這次比賽不足的地方，再進行調整，「希望能在5月底亞錦賽中有更好的發揮。」