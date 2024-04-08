體操／唐嘉鴻決賽難度分再提升 世界挑戰盃輕鬆奪冠

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已經取得巴黎奧運資格的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在克羅埃西亞舉行的體操世界挑戰盃男子單槓決賽，再將難度提升到6.5分的新境界，並以總分15.350輕鬆奪冠。

經過埃及開羅站、德國科特布斯站、巴庫站等3場體操世界盃暨巴黎奧運資格賽後，唐嘉鴻獲取的積分已經讓他足以提前取得巴黎奧運的參賽資格，但他仍持續安排賽事以賽代訓，不讓自己鬆懈。

這次在克羅埃西亞體操世界挑戰盃，唐嘉鴻預賽以6.3分難度分、總分15.100排名第1晉級決賽；今天再度把難度分往上提升到6.5，仍以15.350分封王。

教練翁士航在接受中央社記者訪問時表示，這場比賽就跟賽前預測的差不多，有達到我們想要的標準，「接下來會先去卡達杜哈移訓，接著參加最後一場奧運資格賽，然後就會多安排歐洲賽事，讓世界體操總會的裁判們多看看唐嘉鴻的動作」。

翁士航透露，其實唐嘉鴻在去年9月復出後的西班牙挑戰賽摘金，「當時裁判對於他做動作時的高度、力度已經都相當欣賞，算是相當符合現在這段奧運週期評分的標準，畢竟嘉鴻人高馬大力量又充足，每次擺盪的高度都會讓裁判相當驚艷」。

翁士航笑說：「大家都說體操就是把比賽當練習、練習當比賽，但真的很難做到。這次我們把嘉鴻比賽的影片和練習時重複對照，發現所有的動作秒數僅差0.1秒，這對他來說是很棒的狀態。」

唐嘉鴻淡定提到：「現在一切就是按照教練的計畫走，多多累積自己的經驗，並且把兩套新的難度動作都越做越好、越做越熟悉。」