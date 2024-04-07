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運動舞蹈／全國總統盃彭詩云 成人單人A組標準舞PK戰搶金

聯合新聞網／ 綜合報導
彭詩云奪得成人單人標準金牌。大會提供
彭詩云奪得成人單人標準金牌。大會提供

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113年度第23屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽，今（7）日繼續進行第二天賽程，彭詩云終於擺脫老三的命運，一舉在成人單人A組標準舞PK戰搶下金牌，一吐兩天來的怨氣。

在成人A組標準舞，林立/謝汶芯毫無懸念拿走金牌，藍郁翔/劉靜銀牌；林廷駿與新舞伴柯智雯搭擋，摘下銅牌。成人單人A組標準舞方面，江芷妤銀牌；李懷德銅牌。

現為大直高中二年級的彭詩云，昨日拉丁舞比賽都跳進最後決賽，可惜最後仍只拿到銅牌，她不諱言有些懊惱，不過，她也認為自己的表現力與氣勢確實弱了一點，這次能在成人組拿金對她是很大的鼓勵，目前專攻單人項目的她表示，以PK對戰方式的比賽，對選手的表現要求更大，壓力也更大，由於馬上要升上高三，她希望未來能學業與舞蹈並重。

一直以來都是國內運舞常勝軍的林氏兄弟（林詠鉦與林廷駿），哥哥林詠鉦是國內拉丁舞的頂尖好手，現在只參加成人A組拉丁舞比賽；弟弟林廷駿目前則專攻標準舞，同樣只參加成人A組標準舞項目，不過，林廷駿基於未來的規劃，更換了舞伴，由柯智雯接手，他表示，這次雖是兩人的第二場比賽，但彼此默契佳沒有磨合的問題，他希望年底能參加泰國舉行的亞洲室內運動會並奪得佳績。

在21歲以下青年A組標準舞方面，依舊由小將藍郁翔/劉靜獲得金牌；曹博程/陳妍安銀牌；陳世璿/王儀珊銅牌。

青年A組標準舞，陳世璿/王儀珊金牌；李懷德/周芷嫻銀牌；陳益宏/林立妍銅牌。

在青少年二級單人A組標準舞方面，目前該項世界排名第一的王儀珊仍然跳出金牌，華喜銀牌，杜佳諭銅牌。

西班牙世錦賽銀牌十位小將進行表演。大會提供
西班牙世錦賽銀牌十位小將進行表演。大會提供

林立與謝汶芯獲得成人A組標準舞金牌。大會提供
林立與謝汶芯獲得成人A組標準舞金牌。大會提供

藍郁翔與劉靜拿下21歲以下標準金牌。大會提供
藍郁翔與劉靜拿下21歲以下標準金牌。大會提供

大直 運動 金牌 青年

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