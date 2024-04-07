健美健身／全國健身模特兒賽全程雙語進行 為申辦國際賽做好準備
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中華民國健美健身協會昨、今天舉辦全國健身模特兒賽事，爭取國際賽在台灣舉辦的同時，協會也在賽事安排上提升國際競爭力，全程由司儀裁判齊國斌以流利的雙語進行，讓國內更多選手能漸漸習慣，有助於舉辦國際賽事時，更能順利進行。
祕書長陳緯哲強調，國際賽的爭取勢在必行，自我國際化的環境提升更需要國內更多健美健身運動愛好者的熱情支持，並且團結在一起，才能有助於實現並完成任務。
男子組Fitmodel全場總冠軍在眾多高手雲集的高強度撕殺之下誕生，冠軍寶座由劉明毅獲得，亞軍為雷智安、季軍陳錦煌。身穿晚禮服首度亮相的女子組Fitmodel全場總冠軍則由蔡梅芳拔得頭籌，2、3名依序為白芳齊及陳宥蓁獲得。
副祕書長羅仕傑表示，IFBB國際總會在各項目的規則制定，都有它的目的，協會配合三個新項目的推出，為女性運動愛好者增加許多選擇的機會，運動健身不分男女老幼，擁有健康的身心才能帶來幸福快樂。
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