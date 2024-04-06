余艾玟陳俞如拚奧運門票 步槍選手改練下午調時差

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台灣射擊代表隊今晚將搭機前往巴西參加步槍和手槍最終奧運資格賽，為提前適應時差，步槍隊近一週已將訓練時間改至下午，至於余艾玟、陳俞如身負重任，將力拚女子10公尺空氣手槍滿額門票。

在巴西里約舉行的步槍和手槍世界盃暨最終巴黎奧運資格賽，各項目前2名選手，將可搭上奧運列車，賽事將於4月11日展開。

台灣隊至今在射擊項目取得7席巴黎奧運資格，其中女子25公尺手槍、10公尺空氣手槍合計占3席，前者已取得滿額門票，而余艾玟、陳俞如則要爭取另一張10公尺空氣手槍入場券。

就讀清華大學工學院大三陳俞如，儘管年初奧運亞洲區資格賽失利，但在2月西班牙世界盃繳出亮眼的成績，但隨著開學，練習時間被迫壓縮，也考驗著陳俞如時間控管能力。

陳俞如身兼學生和國手身分，在奧運資格賽後，還有4場期中考等著她的歸來，陳俞如中央社記者訪問時表示：「我一直在告訴自己要務實一點，當然大家都想去奧運，但我現在學期中訓練，可能一個星期就1至2次而已，跟西班牙世界盃賽前有3至4週每天練，還是有體能跟技術掌握度的區別。」

面對台灣與巴西之間時差11小時，陳俞如坦言，儘管過去從未去過時差這麼大的國家，將盡快調整到位，並在比賽盡力發揮。

空氣步槍部分，呂紹全、林穎欣將分頭爭取門票，尋求連2屆登上奧運殿堂，教練張憶寧也看好，由於不少國家的選手已取得資格，因此只要晉級決賽就很有機會，目前步槍選手已針對時差問題提前一週調整，將訓練時間改至下午，希望能把握最後機會取得奧運資格。