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跳水／在馬克宏面前糗摔落板 法國選手自我解嘲被讚爆

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
達爾跳水時跌倒。 法國新聞社
達爾跳水時跌倒。 法國新聞社

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在為2024巴黎奧運興建的水上運動中心落成典禮上，有國際經驗的法國跳水選手當著總統馬克宏（Emmanuel Macron）面前從跳板上跌跤而掉進水中。他今天以玩笑化解這起尷尬衰事。

法新社報導，2屆世界游泳錦標賽獎牌得主讓達爾（Alexis Jandard）沒有默默縮在角落，而是勇敢自嘲，反而在社群媒體上被讚爆。

在落成儀式上，讓達爾和其他2名選手一同進行3米跳板跳水表演，卻在躍起時失足，看起來痛苦地以背部和臀部落在跳板上，接著跌入水中。

讓達爾睡醒後發現，昨天的意外轉瞬間成為瘋傳的網路迷因。他告訴BFM電視台（BFMTV）：「我真的沒事！雖然影片看起來很嚇人，但我只有皮外傷而已。」

「這是跳水時會發生的事，雖然不常發生，但也不足為奇，在訓練或比賽中都有可能。只是這次發生在泳池開幕儀式、在總統面前，沒有比這更糟糕的時機。」

他說已經收到總統的訊息，體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）也致電慰問，確認他一切安好。

讓達爾昨晚已在社群平台Instagram發布一段洋溢歡笑的影片，承認自己在「共和國總統面前、全法國人面前摔倒了」。

2024巴黎奧運

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