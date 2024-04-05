拳擊要續留洛杉磯奧運 國際奧會：由新國際組織接手

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國際奧會（IOC）日前發出聲明，明確表示2028年洛杉磯奧運將不會再承辦資格賽，如果拳擊運動要續留在奧運殿堂，必須在明年初由新的國際組織接手。

2019年國際奧會就曾對國際拳擊總會（IBA）的選舉爭議，以及金流財務、裁判挑選等問題將其暫時停權，並接管2020東京奧運的拳擊資格賽。

2023年國際奧會正式撤銷對國際拳總的承認，並再度接管2024年巴黎奧運拳擊資格賽，儘管國際拳總向國際體育仲裁庭（CAS）提出申訴，但申訴案近來也遭CAS駁回。

根據ESPN報導，國際奧會的聲明指出，將不會再續辦2028年洛杉磯奧運相關資格賽，如果拳擊運動想要繼續留在奧運，必須在明年初由新的國際組織出面接管。而這個新的國際組織，就是由國際奧會一手支持的世界拳擊聯盟（World Boxing）。

目前拳擊運動還未在2028年洛杉磯奧運的正式比賽種類當中。

國際媒體insidethegames報導指出，世界拳擊聯盟的聲明提到，「這是這項運動在巴黎奧運後，繼續留在奧運的最後機會，如果沒有奧運可打，對拳擊手和拳擊運動來說都是一場大災難。」

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘在接受中央社訪問時說：「我們一直都有在觀察國際情勢，也一直有跟世界拳擊聯盟的相關人士保持聯絡，像上個月在義大利的資格賽，我們就有見面交換意見，一定會以保障選手參賽權益為最大考量。」

台灣目前已有男子選手賴主恩、甘家葳，女子選手林郁婷、陳念琴、吳詩儀等5人取得巴黎奧運參賽資格，而黃筱雯將在5月下旬的最後一次資格賽力拚門票。