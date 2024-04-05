快訊

影／新店酒廠陷火海！烈焰竄天4人驚險逃生 大批消防人車搶救

拳擊要續留洛杉磯奧運 國際奧會：由新國際組織接手

中央社／ 台北5日電
國際奧會（IOC）日前發出聲明，明確表示2028年洛杉磯奧運將不會再承辦資格賽，如果拳擊運動要續留在奧運殿堂，必須在明年初由新的國際組織接手。 美聯社
國際奧會（IOC）日前發出聲明，明確表示2028年洛杉磯奧運將不會再承辦資格賽，如果拳擊運動要續留在奧運殿堂，必須在明年初由新的國際組織接手。 美聯社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國際奧會（IOC）日前發出聲明，明確表示2028年洛杉磯奧運將不會再承辦資格賽，如果拳擊運動要續留在奧運殿堂，必須在明年初由新的國際組織接手。

2019年國際奧會就曾對國際拳擊總會（IBA）的選舉爭議，以及金流財務、裁判挑選等問題將其暫時停權，並接管2020東京奧運的拳擊資格賽。

2023年國際奧會正式撤銷對國際拳總的承認，並再度接管2024年巴黎奧運拳擊資格賽，儘管國際拳總向國際體育仲裁庭（CAS）提出申訴，但申訴案近來也遭CAS駁回。

根據ESPN報導，國際奧會的聲明指出，將不會再續辦2028年洛杉磯奧運相關資格賽，如果拳擊運動想要繼續留在奧運，必須在明年初由新的國際組織出面接管。而這個新的國際組織，就是由國際奧會一手支持的世界拳擊聯盟（World Boxing）。

目前拳擊運動還未在2028年洛杉磯奧運的正式比賽種類當中。

國際媒體insidethegames報導指出，世界拳擊聯盟的聲明提到，「這是這項運動在巴黎奧運後，繼續留在奧運的最後機會，如果沒有奧運可打，對拳擊手和拳擊運動來說都是一場大災難。」

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘在接受中央社訪問時說：「我們一直都有在觀察國際情勢，也一直有跟世界拳擊聯盟的相關人士保持聯絡，像上個月在義大利的資格賽，我們就有見面交換意見，一定會以保障選手參賽權益為最大考量。」

台灣目前已有男子選手賴主恩、甘家葳，女子選手林郁婷、陳念琴、吳詩儀等5人取得巴黎奧運參賽資格，而黃筱雯將在5月下旬的最後一次資格賽力拚門票。

2020東京奧運 拳擊 陳念琴

延伸閱讀

NBA／西班牙名將宣告退休 曾在奧運暴扣「魔獸」

網球／盼代表台灣打奧運 葛藍：希望看到謝淑薇奪牌

桌球／已獲巴黎奧運混雙席次 林昀儒陳思羽退出資格賽

舉重／世界盃胡俊祥第8 台灣還有3人拚奧運門票

相關新聞

網球／盼代表台灣打奧運 葛藍：希望看到謝淑薇奪牌

台英混血女網好手葛藍喬安娜繼去年杭州亞運後，明天將與飛往中國大陸長沙，與謝淑薇、詹皓晴等隊友攜手代表中華隊參加8日開打的...

拳擊要續留洛杉磯奧運 國際奧會：由新國際組織接手

國際奧會（IOC）日前發出聲明，明確表示2028年洛杉磯奧運將不會再承辦資格賽，如果拳擊運動要續留在奧運殿堂，必須在明年...

網球／首戰金恩盃 葛藍喬安娜期待與偶像謝淑薇當隊友

台英混血女網好手葛藍喬安娜近日返台為個人生涯首場金恩盃賽事進行備戰，今天她出席聯名產品贊助記者會時也分享即將代表台灣出賽...

高球／奧古斯塔女子業餘錦標賽 台灣吳純葳遭淘汰

2024奧古斯塔女子業餘高爾夫錦標賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽的吳純葳表現不理想繳出82桿，總計2天高於標準16桿的...

2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽5月18、19日登場

澎湖的風光明媚、強勁東北季風與丘陵地形的難度挑戰，以及廟宇環繞的特殊景緻，讓IRONMAN澎湖國際鐵人三項賽連續三年獲選...

桌球／已獲巴黎奧運混雙席次 林昀儒陳思羽退出資格賽

台灣「桌球一哥」林昀儒原訂下週與搭檔陳思羽參加巴黎奧運混雙資格賽，只是世界排名高居第5的兩人，已在參賽安全名單內，加上後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。