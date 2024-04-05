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網球／盼代表台灣打奧運 葛藍：希望看到謝淑薇奪牌

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
葛藍喬安娜的反拍切球最近幾個月得心應手。圖／揚基運動行銷提供
葛藍喬安娜的反拍切球最近幾個月得心應手。圖／揚基運動行銷提供

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台英混血女網好手葛藍喬安娜繼去年杭州亞運後，明天將與飛往中國大陸長沙，與謝淑薇詹皓晴等隊友攜手代表中華隊參加8日開打的金恩盃，在今天出席記者會時葛藍喬安娜就透露，自己今年最大的目標就是幫助台灣打奧運，但不論最終是否有機會能與謝淑薇搭檔，都希望能看到台灣選手在奧運奪牌。

日前重返女雙世界球后寶座的謝淑薇，今年有望代表我國參加巴黎奧運，並且從世界前300名的選手中挑選出雙打搭檔，其中葛藍喬安娜儘管目前世界排名307名還在範圍之外，不過在今天出席記者會時她也透露，由於接下來不會有扣分壓力，只要在奧運積分截止前贏「一場」比賽，排名就能回到300名內。

將謝淑薇視為偶像的葛藍喬安娜直言，代表台灣打奧運是她生涯的一大目標，不管今年是否有機會以雙打搭檔身分與謝淑薇攜手進軍巴黎，都不會改變她的想法，「不管我能不能參加，都很希望能夠看到淑薇在奧運上拿牌，她是一名很有經驗的選手，一定會選擇對她最好的搭檔。如果最終選到我，我一定會盡力做到最好，沒有的話，看到台灣選手能拿牌也很開心。」

葛藍喬安娜透露，自己一直以來都會關注謝淑薇的賽事，尤其是觀察她與現任搭檔梅騰絲（Elise Mertens）的搭配，「淑薇是什麼球都很強的選手，不管是底線還是前排，尤其網前技巧更是世界最強的，好的底線選手跟她搭配是最好的，如果有機會跟她合作，一定會是很棒的經驗。」

葛藍喬安娜指出，發球雖然已經是自己的優勢，但如果要與謝淑薇合作一定要繼續加強。她也透露去年底自己雖然遇到傷勢狀況，導致她排名滑出300名外，但她認為這次受傷對於她來說並不是件壞事，反而有時間能練習反拍切球，繼續增進場上武器。

中華隊 詹皓晴 謝淑薇

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