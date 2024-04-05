2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽5月18、19日登場

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澎湖的風光明媚、強勁東北季風與丘陵地形的難度挑戰，以及廟宇環繞的特殊景緻，讓IRONMAN澎湖國際鐵人三項賽連續三年獲選「最想再參加賽事」。隨著疫情舒緩與國境解封，今年將於 5月18至19日在林投沙灘舉行「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」，包含113公里、51.5公里、身障組與小鐵人賽，此賽事更可視為 2025 IRONMAN 226 公里的前哨站。

「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」今年選在林投沙灘開賽，林投公園是澎湖地區的濱海大型公園，擁有全澎湖縣最長的沙灘，此區域海水乾淨且沙灘砂質細密，在陽光下閃著耀眼光芒。

113公里的選手們將在8.5個小時的總限時內，完成1.9公里的海泳；接著一路從湖西、白沙，經跨海大橋到西嶼鄉再折返，來回將經過4次跨海大橋，完成90公里的自行車路程；最後於林投沙灘會場繞行一圈約5公里的路線，中間將跑經過如電影《神隱少女》般的樹林秘境，繞行4圈完成21.1公里的路跑，選手們揮汗征戰的同時也能一邊感受菊島濃濃的海洋風情。

活動好禮，潮流T-Shirt、質感防水小包、拼接地圖獎牌。圖／台灣鐵人三項公司提供

報名「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」將獲得潮流T-Shirt、質感防水小包，。本次衣服選用丈青色，圖案以三角形的幾何元素構成，展項鐵人的硬派，並將林投沙灘、跨海大橋、仙人掌等澎湖特色融入其中，展現澎湖夏日風情；另外將贈送質感黑色潮流小包，前後皆有拉鍊可放東西，透明處可放置手機，讓你想滑就滑；完賽獎牌以林投沙灘金色光澤為靈感，外圈微波浪切邊效果，呈現澎湖海域的波紋意象，半圓形的獎牌可與「2024泳渡澎湖灣」獎牌拼接，組成完整的澎湖地圖，而獎牌背面更有點字「澎湖」友善視障選手。

除了5月 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽，今年澎湖還有3場大活動，包含6月「泳渡澎湖灣」、9月「澎湖跳島自行車嘉年華101KM自行車賽」，以及11月「菊島澎湖跨海馬拉松」。以上四場今年度的澎湖賽事，只要任報名並「完賽」兩場，報名 2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽即可扣除參加兩場賽事報名費總額，參賽還能賺報名費用。熱愛運動民眾，歡迎至「伊貝特報名網」報名。