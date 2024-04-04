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舉重／世界盃胡俊祥第8 台灣還有3人拚奧運門票

中央社／ 台北4日電
世界盃舉重賽男子67公斤級成績表，中華隊選手胡俊祥列第七。IWF官網
世界盃舉重賽男子67公斤級成績表，中華隊選手胡俊祥列第七。IWF官網

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在泰國普吉島舉行的舉重世界盃，台灣男子好手胡俊祥在67公斤級A組出賽，結果以總和270公斤獲得第8，接下來還有陳玟卉、羅楹湲、陳柏任有機會續拚奧運資格。

2024巴黎奧運的舉重賽事量級縮減，剩下男子61公斤、73公斤、89公斤、102公斤、102公斤以上；女子則是49公斤、59公斤、71公斤、81公斤、81公斤以上。

根據國際舉重總會（IWF）公布的參賽資格，只要在4月28日截止後，各量級奧運排名前10名，並且符合參賽場次要求的選手，就可取得巴黎奧運參賽門票，但每個國家在每個量級僅能派1人參賽，每個國家最多只能派出3男3女參加奧運。

本週在泰國的世界盃是IWF要求「必須」參賽的賽事之一，經過5天賽事，目前僅有女子59公斤級的郭婞淳確定獲得門票，另外方莞靈也有機會達陣。

後續賽事包括上屆東京奧運摘銅的女將陳玟卉，將會在台灣時間4月7日的女子71公斤級A組出賽，她目前以243公斤的成績暫居奧運排名第8，只要正常發揮再度參加奧運的機會很大。

至於另一女將羅楹湲，目前在81公斤級排名第24名，距離第10名選手的成績相差超過20公斤，想要搶下奧運門票難度很高。

男子選手陳柏任預計4月8日在男子102公斤A組出賽，他目前以386公斤在奧運排名第15名，不過距離第10名的選手僅差距4公斤，很有機會力拚奧運門票。

今天登場的胡俊祥，抓舉開把115公斤直到第3次試舉才成功，挺舉開把155公斤成功，但後續挑戰163、166公斤都失敗。

舉重 陳柏任 陳玟卉

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