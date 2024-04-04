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台南國際龍舟錦標賽最高獎金30萬 4月8日起開放報名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南國際龍舟錦標賽6月6日至6月10日將在台南運河登場，4月8日起開放報名至4月22日止。圖／南市府體育局提供
台南國際龍舟錦標賽6月6日至6月10日將在台南運河登場，4月8日起開放報名至4月22日止。圖／南市府體育局提供

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台南國際龍舟錦標賽6月6日至6月10日將在台南運河登場，4月8日起開放報名至4月22日止，最高獎金30萬元，體育局歡迎各地好手組隊參賽，挑戰入仲夏之夜最夯的龍舟競技行列。

體育局長陳良乾指出，2024台南國際龍舟錦標賽訂於6月6日至6月10日(端午節)於台南運河安億橋至承天橋舉行，划龍舟為最具代表性的端午節活動，為延續端午嘉年華之熱鬧氣氛，今年龍舟競賽周邊規畫攤商展售及文化展演活動，包含在地美食、農特產及文創市集等攤位，還有多項體適能闖關等親子體驗活動，希望藉由一年一度的龍舟賽事傳遞全民運動的樂趣，歡迎全國朋友於端午佳節期間來台南觀賞精彩的龍舟競賽，並為參賽選手加油打氣。

今年台南國際龍舟錦標賽競賽組別分為大型及小型龍舟，大型龍舟賽包含公開男子組、公開女子組、高中(職)男子組、高中(職)女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組、工商團體組(企業類組、社團類組)；小型龍舟賽有公開男子組及公開女子組，大型龍舟賽公開組最高獎金30萬元。陳良乾邀請全台及國際各方勇士踴躍組隊參加。

台南國際龍舟錦標賽自4月8日上午9時起開放報名，至4月22日下午5時截止，報名隊伍數量有限，歡迎全國好手踴躍組隊報名參賽，相關報名資訊請至2024臺南國際龍舟錦標賽官網查詢(https://dragonboat.tainan.gov.tw/) 。

勇士

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