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UFA／延長賽退北市大 台體大奪冠送教頭趙榮瑞最好退休禮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣體大拿下一級總冠軍。圖／大專體總提供
台灣體大拿下一級總冠軍。圖／大專體總提供

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112學年度UFA大專足球聯賽男生組第一級壓軸戰今天上演，台體大延長賽靠著施靖堂頭槌破網，最終以2：1力退台北市大，冠軍獎盃也成為準備退休的教頭趙榮瑞最好禮物。

冠軍戰上半場兩隊都沒破網，下半場第80分鐘台體右路傳中，賴維在禁區內接到球後，把握北市大守門員王柏翰失誤進球，終於突破僵局，但高興沒多久，北市大隨即在84分鐘禁區外自由球，林偉傑操刀直接破網追平，比賽進入延長賽。

第101分鐘，許博傑自由球傳到禁區門前、剛替補下場的施靖堂就頭槌頂進，再度超前比分，最終以1球差拿下冠軍。

台體總教練趙榮瑞表示，為4強和冠軍戰花了非常多心思，特別集中管理學生，統一全隊的生活、飲食和睡眠等，還在比賽前一天就來到北部並且沒收手機，「我希望選手就是專注在球場的比賽，而最終成績也證明了我的作法，接下來我們還有跟台電、日本俱樂部建教合作，期盼能給我的球員們更多發展的機會。」

帶領台體近40年，趙榮瑞即將在明年退休，他笑說，很感謝學生送給他最棒的退休禮物，「雖然我們在各方面都不如對手，年紀比較小，經驗、技術也贏不了對方，但是我相信只要肯努力，一定有機會，我的選手也真的很拚，很高興我們拿下了這一冠。」

踢進致勝球的施靖堂興奮說，替補下場前，教練說下去就是要贏，「那一球的時候我就想說一定要搶到，剛好隊友也吊得很準，我也有跑到那個位置，很難得有這個機會冠軍戰下場，所以我就好好把握住。」

同日稍早進行的季軍戰由輔仁大學對上銘傳大學，銘傳靠著劉展承踢進致勝球，以2：1拿下季軍。

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