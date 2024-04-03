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UVL／挺過主將首局傷退意外 中正逆轉闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中正大學逆轉晉級4強。圖／大專體總提供
中正大學逆轉晉級4強。圖／大專體總提供

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112學年UVL大專排球聯賽公開一級決賽今天點燃戰火，中正大學雖遇主攻手段妤臻受傷退場意外，不過「鐵三角」另兩名要角葉軒岑、洪嬿筑合拿40分頂住半邊天，率隊3：1逆轉勝清華大學，連續3年挺進公開女一級4強；4強常客高師大遇國體大則以直落3過關，連4屆晉級4強。

段妤臻首局7：3領先時就受傷，「鐵三角」三缺一下遭遇亂流，反被清華以25：17逆轉先下一城。

中正第二局重整旗鼓，大四的洪嬿筑、葉軒岑帶領隊友吹起反攻號角，以25：14、25：23、25：17連搶3局，以局數3：1搶下4強門票，明天早上9點將和尋求4連霸的「地主」北市大學對決，爭冠軍戰門票。

中正執行教練林明輝透露，複賽打滿5局才以3：2贏清華大學，此役賽前從情蒐到模擬都作足準備，「去年決賽前，我要球員針對對手的對應位置球員作技術分析，剪輯成影片和大家討論、分析，結果效果出奇得好，今年再次用同樣的方式。」

洪嬿筑苦笑提到，近幾年決賽都有突發狀況，「去年是我傷退，前年和今年都是妤臻受傷，少了妤臻當然影響很大，所以第一局一波亂流後從領先到落後，我鼓勵隊友要把妤臻沒拿的分數要回來，因為如果輸了，妤臻一定更難過，還好大家的士氣有出來。」

另役高師以25：17、25：17、25：13打敗國體，明天將和台師大爭奪另張4強門票。

剛拿到企業排球聯賽女子組首冠的極速超跑隊劉雙菱，此役和企聯隊友變對手，她笑說：「好處是平常一起訓練，對彼此的打法很熟悉，UVL我一樣試著讓自己『保持憤怒』，努力在場上為球隊發揮最大貢獻。」

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