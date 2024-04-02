全中運／韻律體操郭書卉高女封后 江亞芸國女摘金 

全中運韻律體操賽今天在台北體育館進行個人全能決賽，從資格賽晉級的國、高中組各12名選手，依序在「環」、「球」、「棒」、「帶」4個項目使出看家絕活，今年即將畢業的台南市長榮中學郭書卉、台中市東山高中國中部的江亞芸在決賽中克服心理壓力，分別贏得高中組、國中組的金牌。

在高中組比賽競爭相當激烈，曾連奪111、112年全中運國、高中個人全能金牌的桃園市治平高中賴依彤，再次締造104.766高分；桃園市龍潭高中蔡念彤在「球」單項締造全場最佳的29.167，總分飆到105.233，以不到0.5的領先，摘下銀牌。

去年全中運個人全能排名第6名的郭書卉，在今天前3項的「環」、「球」、「帶」拿下80.483分，她必須在最後一項「棒」，取得25分才有機會摘金，最終她在「棒」單項表現行雲流水，拿到28.150分，總分衝上108.616分，如願摘金，賽後興奮地擁抱媽媽，喜極而泣。

郭書卉賽後表示，「我的老毛病就是求好心切，也會給自己壓力，不過，由於比賽經驗多了，心理素質也有成長，在比賽時會告訴自己不要想太多，努力把最後一套跳完，不要留下遺憾。終於贏得渴望的金牌。」這也是長榮校史第1面全中運韻律體操個人全能賽的金牌。

國中組方面，台中市東山高中國中部繼昨天奪得成隊賽金牌後，江亞芸、王啟薰又分別以97.650、95.200奪得個人全能的金、銀牌，銅牌則由桃園市武漢國中的黃歆語獲得。

江亞芸是東山高中國中部三年級學生，去年也參加全中運，不過她在那一次資格賽的「環」項目中發生嚴重失誤，未能晉級決賽，對於今年摘金，她說：「我覺得能夠摘金，不可思議，因為我認為在我前面還有很多厲害的選手。」